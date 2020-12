Shawn Mendes s’est excusé pour avoir trompé Sam Smith.

Sam est sorti comme non binaire en septembre de l’année dernière et utilise maintenant les pronoms they / them.

Shawn, 22 ans, a présenté la super star, 28 ans, avec le pronom masculin «il» lors de la spéciale festive iHeartRadio de jeudi.

Dans une excuse, le chanteur a admis que les pronoms m’avaient « absolument échappé ».

Il a écrit: « Oh @SamSmith, je suis vraiment désolé de vous avoir qualifié de » il « pour votre introduction au jingle ball.







« Cela m’a complètement échappé. Cela ne se reproduira plus. Je t’envoie tellement d’amour!

« De plus, vous êtes absolument l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. »

Sam a accepté les excuses et les a partagées avec ses propres fans sur les réseaux sociaux.







Il a répondu: « Nous apprenons tous ensemble. Bonnes vacances, tout mon amour xx. »

Shawn a accueilli chaleureusement Sam en décrivant la star comme l’une des « personnes les plus douces, les plus gentilles et les plus drôles ».

Lors de son introduction, le hitmaker Señorita a accidentellement fait le glissement sur les pronoms sur iHeartradio.







Il avait dit: « Je suis très heureux d’annoncer le prochain interprète de iHeartRadio Jingle Ball et son nouvel album Love Goes est sorti en ce moment et c’est absolument incroyable.

« Et il est l’une des personnes les plus gentilles, les plus gentilles et les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. Veuillez souhaiter la bienvenue au talentueux Sam Smith. »







Le spécial festif a été préenregistré par les stars à différents endroits.

Les introductions et les performances ont été préenregistrées pour le Jingle Ball.