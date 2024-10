Shawn Mendes parle de sa rupture « brutale » avec Camila Cabello et révèle où ils en sont actuellement et comment ils ne « franchiraient jamais une ligne » | Camila Cabello, forme longue, Shawn Mendes | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Shawn Mendès parle de sa séparation d’avec son ex-petite amie Camila Cabello et à quel point vivre une rupture publique comme celle-là était « brutale ».

« Why Why Why », 26 ans, est l’invité du dernier épisode de Jay Shettyc’est Exprès podcast et il parle de vivre une rupture pendant que le monde entier regardait.

«Je veux dire, honnêtement, je pense que Camila et moi venons de faire le meilleur travail pour préserver nos vies privées. Petit feu d’amour l’un pour l’autre, car peu importe votre force mentale, quand il y a des millions de personnes qui commentent cela, c’est si difficile de ne pas en être affecté, de se laisser influencer et de s’en inspirer. , et le désirer parce que les gens le désirent, ou le détester parce que les gens le détestent, et c’est juste humain », Shawn a commencé.

Shawn a parlé de ne pas se laisser abattre par le bruit extérieur.

« Et j’ai l’impression qu’elle et moi avons travaillé extrêmement dur pour nous protéger l’un l’autre et protéger cet amour, vous savez, et j’ai beaucoup appris à ce sujet. Et ça en fait partie. Cela en fait certainement partie. Et il n’y a pas moyen d’y échapper. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vais plus vraiment sur les réseaux sociaux. Shawn dit.

Il a poursuivi: « Donc, je ne vois pas vraiment ce que les gens disent de ma vie amoureuse ou de mes relations, ni ne m’en soucie vraiment, parce que c’est juste, honnêtement, c’est trop préjudiciable à la relation elle-même que je suis devenu assez strict sur cette partie, vous je sais, mais c’est fou, mec. Ce n’est pas un film.

«C’est la vraie vie. C’est le véritable amour, et l’amour est déroutant et dur et passe par des creux et des pauses, passe par des pauses, traverse tellement de choses. Et donc, je compatis vraiment pour tous ceux qui vivent ça, vous savez. J’ai juste l’impression qu’en tant que célébrité, je veux juste y aller et être vraiment honnête du point de vue de, voilà à quoi ressemble l’amour pour moi, vous savez », a-t-il ajouté.

Shawn on lui a demandé comment il était capable d’entretenir une relation avec Camila au milieu de tous les potins entourant leur vie.

« Pour moi et pour nous, je pense à une immense honnêteté, tout comme à une communication excessive », a-t-il déclaré. « Vous savez, du genre : ‘J’ai ressenti ça quand je faisais cette interview, et j’ai dit cette chose, et je me sentais bizarre, et je suis désolé si ça s’est passé comme ça. Tu sais, je t’aime et… cela élimine immédiatement tout type d’hypothèse que je pourrais faire ou qu’elle pourrait faire à partir de n’importe quoi. Et, vous savez, nous sommes tous les deux extraordinaires dans ce domaine. Je serai le premier à lui envoyer un texto. Elle sera la première à m’envoyer un texto. Et nous, tant que nous sommes bons, nous sommes bons. Tout le bruit n’est que du bruit, et cela en constitue une grande partie.

Shawn Je ne pense pas qu’aucun d’eux ferait de la musique l’un sur l’autre.

«Je ne pense pas qu’aucun de nous ne franchirait jamais une ligne. Nous nous respectons profondément », a-t-il déclaré. « J’ai juste de la chance qu’elle soit un être humain extraordinaire et qu’elle soit incroyablement compréhensive, attentionnée et attentionnée. »

Les fans pensent cependant qu’un autre chanteur a fait de la musique sur eux.