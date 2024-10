Shawn Mendes parle de sa rupture avec Camila Cabello : « L’amour, c’est beaucoup »

« Peu importe votre force mentale, quand des millions de personnes commentent cela, c’est très difficile de ne pas en être affecté », a déclaré Mendes à propos de sa relation avec Cabello.

Shawn Mendès donne des conseils relationnels gratuits.

Le joueur de 26 ans est apparu en tant qu’invité dans le dernier épisode de Jay Shetty’s Exprès podcast où il s’est plongé dans sa rupture publique avec Camila Cabello.

L’interprète de « Pourquoi pourquoi pourquoi » a partagé un rare aperçu des hauts et des bas de leur relation et de la façon dont les médias sociaux peuvent nuire à un amour qui est fortement sous les projecteurs.

« Honnêtement, je pense que Camila et moi avons fait du meilleur travail pour préserver notre petit feu d’amour privé l’un pour l’autre », a-t-il commencé.







« Parce que peu importe votre force mentale, quand il y a des millions de personnes qui commentent cela, il est si difficile de ne pas en être affecté, d’être influencé, d’être inspiré par cela et de le désirer parce que les gens le désirer, ou le détester parce que les gens le détestent. C’est juste humain et j’ai l’impression qu’elle et moi avons travaillé extrêmement dur pour nous protéger mutuellement et protéger cet amour.

L’ancien couple s’est remis ensemble en 2023, deux ans après leur séparation initiale, pour ensuite se séparer une seconde fois quelques mois plus tard.

« L’amour, c’est beaucoup, mais le partenariat est plus que l’amour et je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont vous vous soutenez mutuellement dans votre vie de tous les jours et avec le fait d’être vraiment honnête sur qui vous êtes », a expliqué Mendes sur le site. podcast. « Et assurez-vous que quelqu’un avec qui vous êtes soutient cela et n’a pas à se plier entièrement pour soutenir cela et vice versa. »



Lorsque les deux hommes essayaient de surmonter une rupture, ce qui se fait généralement en privé entre un couple, Mendes et Cabello étaient surveillés par le monde entier. Cependant, comme les deux hommes ont tous deux grandi sur la scène mondiale, ils savent très bien comment se protéger du bruit.

« Je ne vais plus vraiment sur les réseaux sociaux, donc je ne vois pas vraiment ce que les gens disent de ma vie amoureuse ou de mes relations », a-t-il déclaré. « Parce que c’est honnêtement trop préjudiciable à la relation elle-même que je suis devenu assez strict sur cette partie-là. »

Et bien qu’il soit devenu célèbre à l’âge de 11 ans lorsqu’il a commencé à publier des couvertures sur la plateforme de partage de vidéos Vine., Mendes est toujours choqué par la façon dont certains publics perçoivent les célébrités.

« C’est fou, mec. Nous ne sommes pas dans un film, ce n’est pas un film », a-t-il déclaré, faisant référence à la célébrité. « Parfois, ils pensent peut-être [they are] et parfois ils le sont littéralement, mais ce n’est pas un film. C’est la vraie vie et c’est le véritable amour et l’amour est déroutant et dur et passe par des creux et des pauses et des pauses. «



Bien que les deux hommes ne soient plus ensemble, ils restent proches et Mendes attribue cela à une « sur » communication.

« Pour moi et pour nous, je pense qu’une immense honnêteté est juste une surcommunication, ‘J’ai ressenti ça quand je faisais cette interview et j’ai dit cette chose et c’était bizarre et je suis désolé si ça s’est passé comme ça’ et tu sais que je t’aime », et cela élimine immédiatement tout type d’hypothèse que je pourrais faire ou qu’elle pourrait faire à partir de n’importe quoi. «

« Nous sommes tous les deux incroyables à ça. Je serai le premier à lui envoyer un texto, elle sera la première à m’envoyer un texto, et tant que nous allons bien, tout le bruit n’est que du bruit et cela a été une grande partie de il. »