Shawn Mendes parle de sa relation avec son ex Camila Cabello

Et bien sûr, à l’image du Canadien élégant et gentil qu’il est, Shawn a terminé sa réponse par : « J’ai juste de la chance [Camila is] un être humain incroyable. » Il semble donc que les choses se passent bien entre les deux stars, et qu’elles font preuve d’une grande maturité à propos de leur relation.