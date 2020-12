La star a partagé que son éducation avait peut-être joué un rôle dans la façon dont il avait été perçu. « Je n’ai pas grandi dans la lutte », a-t-il déclaré. « J’ai grandi en me faisant tresser les cheveux le soir du Nouvel An. Cela dépend complètement de la façon dont vous avez grandi dans votre vie et de votre environnement. »

Dans l’ensemble, Shawn comprend que les choses sont compliquées et que toute réponse qu’il donne à propos des rumeurs ne sera pas parfaite.

«J’ai réalisé que nous devons simplement cesser d’être des experts et des politiciens à ce sujet, surtout en tant que musicien célèbre qui est un gars», a-t-il partagé. « Je dois être vraiment f-king désordonné et dire les mauvaises choses et m’excuser et dire la bonne chose après m’être excusé et être confus sur la façon de réagir lorsque les gens disent que je suis gay. »

Alors que les gens étaient préoccupés par sa sexualité, Shawn a déclaré qu’il se concentrait sur lui-même. Heureusement, le chanteur de « Treat You Better » a reçu un peu d’aide de sa petite amie Camila Cabello, avec qui il est depuis juillet 2019.

«Je suis dans une relation où ma petite amie est comme: ‘Nous allons nous coucher et vous allez mettre votre tête sur ma poitrine et vous allez pleurer dans ma poitrine. Vous allez dis-moi ce que tu ressens parce que si tu ne fais pas ça, tu seras juste un connard pour la semaine prochaine et je ne vais pas m’occuper de ça », a-t-il admis. « J’ai juste de la chance d’être dans une relation qui est pour ça. »