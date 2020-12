C’est vraiment la période la plus merveilleuse de l’année pour Shawn Mendes et Camila Cabello.

Les artistes très amoureux viennent de collaborer à nouveau sur une nouvelle chanson, et cette fois, c’est pour célébrer les fêtes de fin d’année.

« Je voulais vous offrir quelques chansons surprises pour les vacances. #WONDER holiday deluxe est maintenant disponible, y compris #TheChristmasSong avec @camila_cabello », a écrit Shawn sur Instagram. « Le produit de la chanson profitera à @feedingamerica et nous commençons par faire un don de 100 000 $ pour soutenir ceux qui en ont besoin pendant les vacances. »

« The Christmas Song » n’est peut-être pas un original comme les morceaux du couple « I Know What You Did Last Summer » et « Señorita », mais le classique des fêtes sera certainement un cadeau pour les fans qui ont hâte d’entendre ces deux voix à nouveau synchronisé.

Un fan a écrit dans les commentaires du post Instagram de Shawn, « ENFIN UNE CHANSON DE NOËL WOW. »

Un autre a ajouté, « UN AUTRE SHAWMILA COLLAB NOUS GAGNONS. »