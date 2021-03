Shawn Mendes et Camila Cabello ont été ciblés par des voleurs sur leur pad de Los Angeles.

Les deux hommes seraient à la maison lorsque des suspects sont entrés par une fenêtre, mais les envahisseurs sont rapidement partis lorsqu’ils ont réalisé que l’auteur-compositeur-interprète canadien, 22 ans, et ancien membre du groupe Fifth Harmony, 24 ans, se trouvait à l’intérieur de la propriété.

Selon TMZ, alors que les auteurs se dirigeaient vers l’extérieur et attrapaient un jeu de clés de voiture – appartenant à l’un des véhicules SUV Mercedes de Shawn – et sont partis dans la voiture G-Wagon.

Le site américain ajoute qu’aucune arrestation n’a été effectuée mais que le département de police de Los Angeles enquête toujours sur l’effraction.

The Mirror a contacté les représentants de Shawn et Camila pour obtenir leurs commentaires.

Le hitmaker de Stitches Shawn et la musicienne de La Havane Camilla sont copains depuis 2014, mais ils n’ont pas mis leur amitié dans une relation avant 2019.







Le duo – qui ont mis en quarantaine ensemble au milieu de la pandémie de coronavirus – est resté discret sur leur relation, mais en septembre 2019, Camila a laissé entendre qu’elle et Shawn avaient quelque chose de spécial lors d’une interview avec Elle US.

Elle a déclaré: «Honnêtement, cette dernière année et demie, c’était la première fois que je tombais vraiment amoureuse d’une autre personne.

«Je pense qu’il y a tellement plus de profondeur à aimer quand on sait que l’on est avec une autre personne. Vous avez tellement plus à dire – je pense que c’est ce qui me rend émotif.







La chanteuse a également déclaré, lors de la conversation avec le magazine sur papier glacé, qu’elle était délibérément timide à propos de sa romance avec Shawn car elle voulait la «protéger» et espère vivre «normalement» avec la star.

Elle a dit: «L’amour est la chose la plus sacrée et la plus précieuse pour moi. Je veux toujours sentir que mon amour est entre moi et cette personne et n’appartient à personne d’autre, autant j’aime mes fans et autant j’aime les gens, j’aime vivre ma vie aussi normalement que possible. Dans une relation, cela me met mal à l’aise d’inviter tout le monde à participer.







«Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. Ils peuvent spéculer, mais en même temps, nous allons vivre notre propre vie, en profiter et tomber amoureux l’un de l’autre comme personne ne nous regarde », a-t-elle déclaré. «Je ne veux jamais ouvrir la porte aux gens pour qu’ils se sentent impliqués. Je veux que ce soit à moi et [his]. C’est pourquoi je suis si discret à ce sujet: parce que je veux le protéger.

En octobre, de la même année, Shawn a déclaré qu’ils s’étaient officiellement réunis le 4 juillet 2019.

Il a déclaré: «Nous ne sortons pas ensemble depuis si longtemps», a-t-il déclaré aux fans lors d’un concert. «Nous sortons officiellement depuis le 4 juillet.»

