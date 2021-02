Shawn Mendes embrasse les orteils de Camila Cabello dans le message de la Saint-Valentin

Shawn Mendes et Camila Cabello ont clairement indiqué que l’amour était en train de naître dans leur relation.

Le chanteur de « In My Blood », âgé de 22 ans Instagram le dimanche 14 février pour partager une photo de lui en train d’embrasser le pied de sa petite amie. La photo du post de la Saint-Valentin montrait que le couple se détendait à la maison alors que Shawn tenait son pied dans sa main gauche, ses lèvres sur ses deux plus gros orteils.

«J’embrasse ton pied parce que je t’aime @camila_cabello», il l’a légendé.

L’interprète de 23 ans de «La Havane» a répondu adorablement: «Love u papo».

Naturellement, le message a suscité un large éventail de réponses. L’auteure-compositrice-interprète figurait parmi les célébrités Ryan Tedder, qui a commenté: « Je pensais que vous étiez un VEGAN ????? »

Un fan a écrit: « S’il ne vous embrasse pas le pied, merci ensuite. »

Un autre individu a simplement commenté, « c’est le vrai amour. »

Mais bien sûr, certains utilisateurs ont été surpris par le message, y compris celui qui a écrit: « Hé le meilleur!