Shawn Mendes dit que les rumeurs sur la sexualité « ressemblaient à une intrusion ». Voici pourquoi de telles spéculations peuvent être nuisibles

Shawn Mendes s’exprime sur les spéculations entourant sa sexualité.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, le chanteur canadien de 26 ans s’adresse au public lors de sa tournée For Friends and Family Only au Red Rocks Amphitheatre dans le Colorado.

« Il y a ce truc à propos de ma sexualité, et les gens en parlent depuis si longtemps », a-t-il déclaré entre deux chansons, réfléchissant au fait que sa carrière a commencé quand il avait 15 ans.

Les experts affirment que lorsqu’une personne est soumise à un examen public de sa sexualité, comme Mendes, cela peut avoir un impact sur sa santé mentale et l’empêcher de découvrir qui elle est en toute sécurité.

Mendes a déclaré que ces spéculations avaient toujours « ressemblé à une intrusion » dans quelque chose de personnel.

Shawn Mendes a subi des pressions et des brimades pendant des années, avant même l’âge de 18 ans, pour qu’il parle de sa sexualité.

Il en a parlé ce soir lors de son show à Red Rocks.

«La vraie vérité sur ma vie et ma sexualité, c’est que, mec, je suis en train de le découvrir comme tout le monde. Je ne sais pas vraiment… pic.twitter.com/HhUYucRKoc —@yashar

Il a décrit la sexualité comme une « chose magnifiquement complexe » qui est « difficile à mettre dans des cases ».

« La vraie vérité sur ma vie et ma sexualité, c’est que, mec, je le découvre comme tout le monde. Et je ne sais pas vraiment parfois et je connais d’autres fois, et ça fait vraiment peur parce que nous vivons dans une société. cela a beaucoup à dire à ce sujet.

« Et j’essaie d’être vraiment courageux et de me permettre d’être un humain et de ressentir des choses. Et c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet pour l’instant. »

Mendes a suivi ses commentaires en interprétant La Montagneune chanson dans laquelle il évoque sa sexualité.

Les paroles incluent : « Vous pouvez dire que je suis trop jeune, vous pouvez dire que je suis trop vieux, vous pouvez dire que j’aime les filles ou les garçons, selon votre moule. »

Certains défenseurs de la communauté 2SLGBTQ+ ont félicité Mendes pour ses commentaires.

« Il doit être félicité pour avoir lancé une conversation indispensable que les jeunes ont besoin d’entendre, en particulier du point de vue des célébrités », a déclaré Omid Razavi, directeur exécutif de It Gets Better Canada, un organisme de bienfaisance national qui soutient les jeunes 2SLGBTQ+.

Des années de spéculation

Les gens spéculent depuis des années sur la sexualité de Mendes.

Alors qu’il avait 17 ans, le chanteur s’est exprimé via son compte Snapchat après avoir parcouru certains commentaires YouTube suggérant qu’il dégageait une « ambiance gay ».

« Premièrement, je ne suis pas gay. Deuxièmement, cela ne devrait pas faire de différence si je l’étais ou non », a-t-il déclaré.

Puis en 2020, Mendes s’est exprimé sur un podcast, qualifiant la spéculation de frustrante. Il a déclaré qu’il ressentait de la colère envers ses proches qui étaient homosexuels mais n’avaient pas encore fait leur coming-out et qu’il ne savait pas comment réagir à la situation.

Razavi a déclaré que lorsque les gens subissent ce genre d’examen de manière très publique, ils n’ont pas la marge de manœuvre nécessaire pour découvrir qui ils sont.

« Personne ne devrait subir de pression pour réaliser qui vous êtes ou qui vous voulez être publiquement, ou pour vous étiqueter publiquement, à moins que vous sachiez que vous disposez de cet espace pour le faire », a-t-il déclaré.

Lorsque les gens tentent de découvrir ces informations personnelles, ils le font « au risque de la santé mentale de la personne avec laquelle ils ont affaire », a-t-il ajouté.

Ce type de pression peut également amener une personne à se sentir « honteuse et moins valable dans son identité, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur sa santé mentale », a déclaré Helen Kennedy, directrice générale d’Égale Canada, dans un courriel adressé à CBC News.

REGARDER | Les jeunes 2SLGBTQ+ sont confrontés à une discrimination croissante, selon une étude de la Colombie-Britannique : Une nouvelle recherche de l’UBC met en lumière la vie des jeunes de diverses identités de genre Une nouvelle étude de l’UBC révèle qu’au cours des cinq dernières années, les jeunes 2SLGBTQ+ de la Colombie-Britannique ont constaté des améliorations dans leur vie de famille, mais ont été confrontés à une discrimination publique croissante. Comme le rapporte Michelle Gomez, des espaces comme Out on the Shelves tentent de fournir davantage de ressources pour soutenir les enfants queer.



Un examen minutieux peut être « nuisible »

D’autres célébrités ont dû subir le même examen minutieux de la part du public.

En 2022, Kit Connor, acteur de la série Netflix Coup de cœur – une histoire d’amour entre deux adolescents – a déclaré qu’il avait été contraint de se déclarer bisexuel en raison de spéculations sur sa sexualité et de la pression exercée par les internautes sur les réseaux sociaux.

« Félicitations pour avoir forcé un jeune de 18 ans à se dévoiler. Je pense que certains d’entre vous n’ont pas compris le but de la série », a écrit Connor sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La chanteuse Billie Eilish est une autre célébrité dont la sexualité a été longuement évoquée. En 2021, les utilisateurs des réseaux sociaux l’ont accusée de « queerbaiting » après qu’un clip vidéo la montrait avec plusieurs autres femmes dansant et jouant à des jeux lors d’une soirée pyjama.

La pop star Billie Eilish a subi d’intenses spéculations sur sa sexualité après avoir été accusée de « queerbaiting ». (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Le queerbaiting fait référence à une tactique marketing qui fait allusion à une représentation 2SLGBTQ+ sans réellement y parvenir.

« J’ai pu regarder tout Internet critiquer ma sœur pour queerbaiting pendant une année entière alors qu’en réalité, vous la forciez tous à étiqueter et à se dévoiler elle-même », a écrit son frère et collaborateur Finneas en ligne dans un message qui a depuis été supprimé.

De telles conversations, qui tentent de qualifier la sexualité de quelqu’un d’autre, peuvent être nuisibles, selon Razavi.

Il a déclaré que la sexualité et l’identité évoluent avec le temps – ce qu’il constate chez les jeunes avec lesquels il travaille, qui s’identifient souvent différemment maintenant que lorsqu’il les a rencontrés. Quand quelqu’un est « obligé » de déclarer son identité, ajoute-t-il, « on a souvent l’impression qu’on va en être marqué à vie. Et ce n’est pas le cas ».

« Notre culture suppose que tout le monde sera hétérosexuel », a déclaré J Wallace Skelton, professeur adjoint d’études queer en éducation à l’Université de Regina. « Souvent, quand on spécule que quelqu’un est autre qu’hétérosexuel, cela est vécu avec un certain niveau de moquerie, avec un certain niveau de stigmatisation.

« Il est vraiment plus difficile pour quelqu’un de passer du temps à découvrir qui il est et comment il souhaite interagir avec les autres. »

Quant à Mendes, Razavi a déclaré qu’il espérait avoir « l’espace pour respirer » et « accéder à son authenticité en s’exprimant à travers la musique ».

« Et puis j’espère que le reste se mettra en place », a-t-il déclaré.