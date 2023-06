Shawn Mendes critiqué pour les images de fumée des feux de forêt de New York utilisées pour promouvoir une nouvelle chanson

Shawn Mendes a été accusé d’avoir tenté de tirer profit de la fumée des feux de forêt engloutissant New York avec la sortie de sa nouvelle chanson.

La surprise de Mendes a laissé tomber sa chanson « WHAT THE H— ARE WE DYING FOR? » le vendredi à minuit. Le matériel promotionnel de la chanson utilisait une photo de la ligne d’horizon de New York.

La ville de New York a été frappée par une brume orange alors que plus de 100 incendies de forêt ont brûlé au Québec mardi. La ville connaît la pire qualité de l’air de l’histoire enregistrée en raison des incendies de forêt au Canada, selon l’analyse de FOX Weather des données historiques de l’EPA.

« J’ai commencé à écrire cette chanson hier matin avec mes amis dans le nord de l’État de New York et je l’ai terminée il y a seulement quelques heures… il me semblait important de la partager avec vous en temps réel. »

« Faites également un don à la Croix-Rouge canadienne, rendez-vous sur le lien dans ma biographie pour en savoir plus ou faites un don si vous le pouvez », a ajouté Mendes.

LES FEUX DE FORÊT CANADIENS DÉVERSENT DE LA FUMÉE EN NOUS, LA BRUME LOURDE CRÉE UNE SCÈNE MARTIENNE À NYC

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE POST INSTAGRAM

Les fans ont partagé leurs critiques de sa couverture unique dans les commentaires de l’annonce de la chanson.

« Pourquoi essayez-vous de profiter d’une catastrophe naturelle », a écrit un utilisateur.

« Des personnes meurent dans des incendies de forêt et tombent malades à cause de la mauvaise qualité de l’air. N’ont-elles pas décidé d’en faire notre esthétique? » un autre ajouté.

« Il n’y a pas moyen que les gens utilisent notre ville pour avoir du poids », a écrit l’un d’eux.

Un autre a plaisanté : « Avez-vous déclenché les incendies de forêt pour faire la promotion de votre album ? Soyez honnête. »

Alors que certains commentaires ont félicité Mendes pour sa chanson « de retour », d’autres ont affirmé qu’il essayait de « commercialiser » le problème environnemental de la ville.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Les représentants de Mendes n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La pop star a sorti par intermittence de nouveaux singles au cours des dernières années, mais n’a pas partagé de nouvel album avec les fans depuis la sortie de « Wonder » en 2020. Ses singles les plus récents incluent « Summer of Love », « It’ll Be Okay » et « When You’re Gone ».

La nouvelle musique de Mendes intervient après que le chanteur « Treat You Better » a annulé sa tournée en 2022 pour se concentrer sur sa santé mentale.

« Je n’étais pas totalement préparé au tribut que m’imposerait le fait d’être sur la route », a-t-il écrit à ses millions de fans en ligne lors de l’annonce. « J’ai commencé cette tournée ravie de pouvoir enfin recommencer à jouer en live après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt à voir à quel point la tournée serait difficile après cette période d’absence. »

Il a ajouté: « Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement, pour m’ancrer et revenir plus fort. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS