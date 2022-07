Shawn Mendes annule sa tournée pour se concentrer sur la santé mentale: “Un congé bien nécessaire”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Shawn Mendes a annulé le reste de sa tournée Wonder World pour prendre une longue pause de santé mentale.

Mendes a annoncé l’annulation de la tournée mercredi via Instagram.

“J’ai commencé cette tournée excité de pouvoir enfin recommencer à jouer en live après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt à voir à quel point la tournée serait difficile après cette période d’absence”, a-t-il expliqué.

Il a ajouté: “Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement, pour m’ancrer et revenir plus fort.”

SHAWN MENDES REPORTE SA TOURNÉE MONDIALE, CITANT SA “SANTÉ MENTALE”

L’annulation de l’interprète de “Treat You Better” survient des semaines après avoir reporté une partie de la tournée.

Mendes a affirmé qu’il continuerait à faire de la musique et qu’il reviendrait éventuellement en tournée après avoir pris “un congé bien nécessaire”.

“Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps pour voir ces émissions, et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je vous promets de revenir dès que j’aurai pris le temps de guérir”, a-t-il conclu. “Je vous aime tous et merci beaucoup de m’avoir soutenu et d’être resté à mes côtés tout au long de ce voyage.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La pop star de 23 ans a été franche sur son parcours de santé mentale sur les réseaux sociaux.

Il a reçu le soutien d’autres chanteurs, dont Demi Lovato et Andy Grammer.

“Mon cœur va à Shawn parce que je sais ce que c’est que de prendre la route et de ne pas être prêt pour ça. Je sais ce que c’est que de se sentir surmené ou épuisé”, a déclaré Lovato lors d’une apparition sur “Karson & Kennedy Talk avec des personnes célèbres.”

“Ce n’est jamais une sensation amusante, et quand il s’agit de santé mentale, c’est comme” ça alors “. Mon cœur va juste vers lui.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Grammer a commenté la publication Instagram de Mendes en écrivant: “Je t’aime mec, fier de toi pour avoir fait ce dont tu as besoin.”