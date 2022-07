Shawn Mendes annule le reste des dates de la tournée mondiale «Wonder» après avoir parlé à des professionnels de la santé | Actualités Ents & Arts

Shawn Mendes a annulé le reste de sa tournée mondiale au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe pour donner la priorité à sa santé, a annoncé le chanteur.

Annonçant la nouvelle à ses 69,7 millions d’abonnés sur Instagram, le joueur de 23 ans a déclaré qu’il n’était “pas du tout prêt à affronter la difficulté des tournées” après sa longue pause en raison de la COVID pandémie.

“Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a-t-il déclaré.

Cela vient après que le chanteur de Treat You Better a annoncé qu’il reportait un certain nombre de spectacles afin de prendre soin de lui et de sa santé mentale.

Mendes avait plus de 80 spectacles prévus aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

“Nous espérions pouvoir reprendre le reste des rendez-vous après un congé bien mérité, mais pour le moment, je dois faire de ma santé ma première priorité”, a poursuivi la déclaration du lauréat du Grammy.

Malgré l’annulation de sa tournée, Mendes a ajouté que cela “ne signifie pas” qu’il ne fera pas de nouvelle musique et a remercié ses fans de l’avoir soutenu.

“Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps pour voir ces émissions et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je promets que je reviendrai dès que j’aurai pris le temps de guérir”, a-t-il déclaré.

Son annonce a reçu une vague de soutien de la part des fans et d’autres musiciens, Kehlani ayant répondu : “Fier de toi. Tu mérites du repos. Va bien Shawn.”

L’auteur Jay Shetty a également répondu en disant: “Fier de vous pour faire ce qui est bon pour votre bien-être. Nous sommes avec vous.”

Mendes avait déjà été contraint de reporter ses dates de 2022 au Royaume-Uni et en Europe à 2023 en raison de COVID-19.

Il devait se produire à l’O2 de Londres, au Resorts World Arena de Birmingham, à l’AO Arena de Manchester, à l’OVO Hydro de Glasgow, à l’Utilita Arena de Sheffield et au 3Arena de Dublin fin juillet et début août de l’année prochaine.

Il n’a pas été précisé si les détenteurs de billets seront remboursés en raison des annulations.

Toute personne se sentant émotionnellement en détresse ou suicidaire peut appeler les Samaritains pour obtenir de l’aide au 116 123 ou envoyer un e-mail à jo@samaritans.org au Royaume-Uni. Aux États-Unis, appelez la succursale Samaritans de votre région ou le 1 (800) 273-TALK