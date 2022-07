Shawn Mendes annule le reste de sa tournée mondiale pour cause de santé mentale

La pop star canadienne Shawn Mendes a annulé le reste de sa tournée mondiale pour prendre soin de sa santé mentale, a annoncé mercredi le chanteur dans un post Instagram.

“Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a déclaré le jeune homme de 23 ans. a écrit le chanteur.

“Je dois malheureusement annuler le reste des dates de la tournée en Amérique du Nord et au Royaume-Uni/Europe.”

Cela comprend quatre dates au Canada : deux spectacles à Toronto les 31 juillet et 2 août; et deux spectacles à Montréal les 15 et 16 août.

Mendes a assuré aux fans que la tournée annulée n’aura pas d’impact sur ses projets de faire de la nouvelle musique – ou de se produire à nouveau sur scène à l’avenir.

“Je promets de revenir dès que j’aurai pris le temps de guérir”, a-t-il écrit.

Plus tôt ce mois-ci, Mendes a déclaré aux fans qu’il prendrait une pause de trois semaines de la tournée, reportant une série de spectacles aux États-Unis, affirmant qu’il avait “atteint un point de rupture” après avoir tourné régulièrement depuis l’âge de 15 ans.