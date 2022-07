Shawn Mendes annule le reste de sa tournée mondiale : “Je n’étais pas tout prêt”

Shawn Mendes a annoncé mercredi qu’il avait annulé le reste des dates de concerts de sa tournée mondiale “Wonder” pour se concentrer sur sa santé mentale.

Le hitmaker canadien a reporté trois semaines de dates de spectacles plus tôt ce mois-ci, mais a maintenant pris la décision d’annuler le reste des concerts en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe.

Mendes, 23 ans, a partagé une déclaration sur les réseaux sociaux décrivant la décision.

“J’ai commencé cette tournée ravi de pouvoir enfin recommencer à jouer en direct après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt à voir à quel point la tournée serait difficile après cette période d’absence”, a-t-il écrit.

L’histoire continue sous la publicité

“Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement, pour m’ancrer et revenir plus fort.”

Mendes a poursuivi: “Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps pour voir ces émissions, et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je vous promets de revenir dès que j’aurai pris le bon temps pour guérir.”

La des points de suture Le chanteur a également assuré aux fans que, malgré l’annulation de sa tournée mondiale, il continuerait à faire plus de musique.

Au fil des ans, Mendes a été ouvert sur ses luttes contre l’anxiété.

L’histoire continue sous la publicité

Il avait précédemment expliqué à ET Canada comment les tournées l’affectaient émotionnellement.

«Il y a toujours ce point de deux semaines et demie – je l’appelle le point de deux semaines et demie – quand vous vous dites:” Pourquoi suis-je si seul et déprimé après deux semaines et demie ? Je dois rentrer chez moi et voir ma famille », a-t-il déclaré.

Bien que le chanteur ait clairement indiqué dans le passé qu’il aimait les tournées, Mendes a déclaré qu’il se débattait avec d’autres aspects de son travail de pop star, y compris la pression qui accompagne le fait d’être actif sur les réseaux sociaux.

En avril, Mendes a dit à ET Canada ce qu’il pensait de la culture des célébrités en ligne, affirmant que la société met les célébrités sur un piédestal, pour ensuite les démolir.

“Mais ce qui est intéressant à ce sujet, en fait, au fil du temps, c’est que plus nous devenons un avec Instagram, Twitter et les médias sociaux, chaque personne est sur ce piédestal des médias sociaux de ces attentes d’une vie parfaite”, il a dit.