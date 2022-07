Shawn Mendes annule le reste de la tournée 2022 au milieu des luttes de santé mentale – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Christopher Victorio/ImageSPACE/Shutterstock

Shawn Mendes a annulé les dates restantes de sa tournée mondiale Wonder pour donner la priorité à sa santé mentale après avoir reporté le spectacle de trois semaines plus tôt ce mois-ci. Le chanteur de “Treat You Better”, 23 ans, s’est rendu sur son Instagram le mercredi 27 juillet pour informer ses fans de la nouvelle déchirante. “J’ai commencé cette tournée ravi de pouvoir enfin recommencer à jouer en direct après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt pour la difficulté de la tournée après cette période d’absence”, a-t-il commencé le long message.

Plus à propos Shawn Mendes

“Après avoir parlé davantage avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je dois prendre le temps que je n’ai jamais pris personnellement pour m’ancrer et revenir plus fort”, a-t-il poursuivi. «Nous espérions pouvoir reprendre le reste des dates après un congé bien mérité, mais pour le moment, j’ai

faire de ma santé ma première priorité.

Le 8 juillet, le hitmaker canadien a annoncé qu’il se retirerait temporairement de son émission pour des raisons similaires concernant sa santé mentale après avoir lancé la tournée de 87 dates à Portland, Oregon le 27 juin. Cependant, après la pause, il semble qu’il soit toujours a besoin de plus de temps pour guérir.

Les mecs les plus chauds du Canada: photos de Ryan Gosling, Justin Bieber et plus à l’occasion de la fête du Canada

“Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas de nouvelle musique et j’ai hâte de vous voir en tournée à l’avenir”, a ajouté Shawn à son message de mercredi. “Je sais que vous attendez tous depuis si longtemps pour voir ces émissions, et cela me brise le cœur de vous dire cela, mais je promets que je serai de retour dès que j’aurai pris le temps de guérir.” Il a ensuite remercié ses partisans de l’avoir soutenu et de “l’avoir soutenu” tout au long de son parcours.

L’annulation de la tournée intervient neuf mois après que Shawn se soit séparé de sa petite amie depuis plus de deux ans, Camila Cabello, 25. Lorsque le couple a annoncé pour la première fois sa décision de se séparer le 17 novembre, ils ont publié une déclaration commune, notant qu’ils “continueraient à être les meilleurs amis”. “Nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse, mais notre amour l’un pour l’autre en tant qu’humains est plus fort que jamais”, a déclaré le couple. Cependant, une autre source proche de Shawn a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’il y a encore des sentiments entre les chanteurs.

Lien connexe Lié: Chronologie de la relation de Julia Rose et Jake Paul: tous les hauts et les bas de leur romance

“La conclusion à laquelle ils sont arrivés est qu’ils s’aiment toujours. Ils ne savent tout simplement pas quoi faire avec ça maintenant », a expliqué l’initié. “Camila est la première fille dont Shawn est amoureux, et il pensait qu’être sans elle serait plus facile que ça ne l’est. Ils ne savent pas où la route les mènera à partir d’ici, mais Shawn a dit à sa famille et à ses amis qu’il ne pense pas qu’il trouvera une autre femme comme elle.