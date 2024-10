Shawn Mendes admet que « l’obscurité générale » a conduit à l’annulation de la tournée 2022

Shawn Mendes vient de révéler qu’il n’a aucun regret d’avoir annulé sa tournée 2022.

Lors de sa dernière apparition sur le podcast, Exprès avec Jay Shettylundi, le musicien a parlé de sa décision d’annuler son Merveille : le tour du mondela qualifiant de décision « la plus difficile » et « la plus grande » qu’il ait prise.

Comme il se souvient d’avoir ressenti un sentiment « d’obscurité ou de faiblesse générale », Mendes a admis que cela lui faisait voir la vie « à travers cette lentille » qui lui faisait éviter « tous les gens qui vous aiment et vous soutiennent ».

« Je n’avais nulle part où aller quand les choses devenaient difficiles, vous savez ? Je n’avais pas d’autres aspects de la vie auxquels je me sentais connecté, sur lesquels j’aurais pu m’appuyer pour faire une petite pause après une tournée, revenir et il suffit de trouver cet équilibre », Points de suture a déclaré le hitmaker, ajoutant: « Et je savais qu’il n’y avait qu’une seule façon de faire cela. Et c’était comme créer une vie. »

Shawn Mendes a ajouté : « Annuler cette tournée a été de loin la décision la plus difficile de ma vie et de loin la plus grande décision de ma vie – et cela m’a donné une vie, vous savez ? Cela m’a donné le temps de découvrir tellement de choses sur moi-même. »