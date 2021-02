La gymnaste médaillée d’or olympique Shawn Johnson, qui est enceinte de son deuxième enfant avec son mari Andrew East, a révélé dimanche qu’elle avait été testée positive au COVID-19.

La médaillée d’or aux Jeux olympiques de 2008 a révélé les résultats de son test de coronavirus dans une longue note publiée sur ses histoires Instagram.

«Ils sont revenus positifs pour COVID», a écrit Johnson, 29 ans. « Je ne vais pas mentir … Je suis nerveux de savoir que je suis positif. »

La vedette « Dancing With the Stars » a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle était enceinte du deuxième enfant du couple. Johnson a déclaré dimanche que « mon corps est juste épuisé » après avoir déjà passé les deux dernières semaines à prendre soin de la fille du couple, Drew Hazel, âgée de 15 mois, qui avait contracté le RSV (virus respiratoire syncytial).

«Je ne veux pas rendre ma famille malade», a écrit Johnson, qui a ajouté qu’elle avait eu une maladie d’asthme préexistante toute sa vie. « Donc ça me fait un peu plus peur. »

De plus, Johnson a eu un membre de sa famille proche « qui s’est battu pour sa vie le mois dernier tout en luttant contre le COVID, c’est donc un grave sujet de préoccupation / frappe chez nous dans notre foyer ».

Shawn Johnson:Décompose après que la vidéo montre l’effondrement du mari et la visite aux urgences

Dimanche, Johnson a déclaré qu’elle avait « une toux, un terrible mal de gorge et un mal de tête » ainsi que de la fatigue. Elle soupçonne que sa grossesse ajoute à la fatigue.

Johnson a déclaré qu’elle rendait les informations publiques en tant que service.

« Je ne cherche pas de soirée de pitié, juste un rappel pour prendre soin de vous », a écrit Johnson, basé à Nashville, exhortant les lecteurs à boire de l’eau et à se laver les mains. Elle ressentait également une empathie accrue pour les autres en proie à des problèmes de santé.

« Oh, et j’ai juste besoin de dire, priant si fort pour tous ces bébés là-bas (maman sappy ici) et tous ceux qui se battent pour leur santé », a-t-elle écrit.