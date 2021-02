La gymnaste olympique a partagé la nouvelle sur son histoire Instagram dimanche en écrivant: « J’ai obtenu mes résultats aujourd’hui et ils sont revenus positifs pour Covid. Je ne vais pas mentir … Je suis nerveux de savoir que je suis positif. Cela fait deux longues semaines de RSV avec Drew et maintenant ça … mon corps est épuisé. «

Johnson East, 29 ans, attend son deuxième enfant avec Andrew East, un ancien joueur de la NFL.

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle était nerveuse principalement parce que « 1: Je ne veux pas que ma famille tombe malade. 2: J’ai de l’asthme et je l’ai eu toute ma vie, donc cela me fait un petit plus peur. un membre de la famille s’est battu pour sa vie le mois dernier en combattant Covid, c’est donc un sujet de préoccupation sérieux / qui frappe chez nous. «

