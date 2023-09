Shawn Fain invite Joe Biden à se joindre au piquet de grève

Vendredi, le président de United Auto Workers, Shawn Fain, a invité le président Joe Biden à se joindre à la ligne de piquetage alors que les grévistes étendaient leur grève à des dizaines d’autres. Moteurs généraux et Stellantis installations.

« Nous invitons et encourageons tous ceux qui soutiennent notre cause à nous rejoindre sur la ligne de piquetage, depuis nos amis et nos familles jusqu’au président des États-Unis », a déclaré Fain lors d’une diffusion en direct sur Facebook.

« Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre combat », a déclaré le patron du syndicat.

Fain a tenu sa promesse d’étendre la grève si des « progrès sérieux » n’étaient pas réalisés vendredi à midi HE lors des négociations avec les constructeurs automobiles.

Le patron du syndicat a annoncé que les travailleurs feraient grève dans toutes les installations de pièces détachées et de distribution gérées par General Motors et Stellantis. Le débrayage touchera 38 sites répartis dans 20 États et neuf régions, a déclaré Fain.