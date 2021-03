L’ancien centre de la NBA, Shawn Bradley, a été laissé paralysé après avoir été paralysé par un automobiliste alors qu’il faisait du vélo près de son domicile dans l’Utah en janvier, ont annoncé mercredi les Mavericks de Dallas.

La collision s’est produite le 20 janvier à St. George, Utah, laissant Bradley avec une blessure traumatique à la moelle épinière qui l’a laissé paralysé. L’homme de 48 ans a depuis subi une chirurgie de fusion du cou et a passé les huit dernières semaines en rééducation dans un hôpital local.

Bradley, l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA à 7 pieds 6 pouces, n’a pas parlé publiquement de l’incident, mais selon les Mavericks, il espère devenir un défenseur de la sécurité à vélo.

« Avec sa femme Carrie à ses côtés 24 heures sur 24 et soutenu par une équipe incroyable de spécialistes en réadaptation et de sa famille, Bradley est de bonne humeur », lit-on dans un communiqué des Mavericks. «Il prévoit d’utiliser son accident comme plate-forme pour sensibiliser davantage le public à l’importance de la sécurité à vélo.

« Nous sommes attristés d’apprendre l’accident de Shawn », a déclaré le propriétaire des Mavericks, Mark Cuban, dans un communiqué. «Shawn a toujours été incroyablement déterminé et a fait preuve d’un esprit combatif. Nous ne lui souhaitons que le meilleur dans son rétablissement. Il fera toujours partie de notre famille Mavs.

Le directeur général des Mavericks Donnie Nelson, dont le père Don entraînait Bradley, a également exprimé sa sympathie.

« Nous sommes profondément attristés d’apprendre la blessure de Shawn et nos pensées et nos prières vont à lui et à sa famille. Au cours de ses huit saisons et plus à Dallas, Shawn a démontré toutes les qualités que vous recherchez chez une personne représentant votre organisation. Il a toujours fait preuve d’un courage et d’une détermination inébranlables et nous pensons à lui en cette période difficile. C’est un non-conformiste pour la vie.

Bradley, un membre pieux de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a pris sa retraite de la NBA après la saison 2005.

«Son très fort sens de la foi est mis à l’épreuve alors qu’il participe à une thérapie physique exténuante et apprend à faire face aux défis de la paraplégie», lit-on dans la déclaration des Mavericks. « Les médecins l’ont informé que son chemin vers la guérison sera à la fois long et ardu, peut-être un défi physique encore plus difficile que de jouer au basket professionnel. »

Avant d’entrer dans la ligue, l’ancienne star de BYU a effectué une mission de deux ans en Australie.

Malgré le congé sabbatique loin du basket-ball, Bradley a toujours été choisi avec le deuxième choix de 1993 par les 76ers de Philadelphie, qui ont donné à leur nouveau centre de 7 pieds 6 pouces le n ° 76.

À sa troisième saison, Bradley a été échangé aux Nets en échange de Derrick Coleman, et a fini plus tard à Dallas dans le cadre de l’accord qui a envoyé Sam Cassell et Jim Jackson au New Jersey.

C’est avec les Mavericks que Bradley a fait son chemin dans la NBA, avec une moyenne de 2,1 blocs par match en neuf saisons.