Shaw Media remporte 17 prix APME et 76 prix IPA pour 2021 – Shaw Local

Shaw Media a remporté 17 prix de l’Associated Press Media Editors, dont une première place au classement général du concours Division I News pour la série « Flooding on the Fox » du Northwest Herald, et 76 prix de l’Illinois Press Association. Les prix ont été décernés cette semaine à Springfield à des reportages, reportages, éditoriaux, chroniques et photos sportifs exceptionnels de 2021.

“Flooding on the Fox” d’Emily Coleman, Sam Lounsberry et Cassie Buchman, a pris la première place dans Enterprise Coverage. Le (DeKalb) Daily Chronicle a pris la deuxième place dans la couverture d’entreprise avec “Le transfert de propriétaire se profile alors que la ville de DeKalb cible les bâtiments Hunter Properties” par Katie Finlon et Kelsey Rettke.

Le Dixon Telegraph a obtenu la deuxième place dans la fonction publique avec “DCFS a sondé la maison cinq fois avant la mort d’un enfant de 7 ans” par Kathleen Schultz.

Le Northwest Herald a obtenu une autre première place dans General News avec “Un homme condamné en 1997 pour le meurtre d’un enfant en bas âge d’Elgin appelle la mort un accident” par Katie Smith. Le Dixon Telegraph a terminé deuxième dans General News avec “A Slap In The Face” de Rachel Rodgers et Kathleen Schultz, tandis que le Daily Chronicle est arrivé troisième avec “Le drame du commis revient avec un fonctionnaire nouvellement élu”, de Katie Finlon et Kelsey Rettke.

Tom Collins du La Salle NewsTribune a terminé premier dans la catégorie des longs métrages avec “Fête !” tandis que dans Business Reporting, Kelli Duncan du Northwest Herald a pris la première place avec ”Domino’s Pizza à Cary aurait fait pression sur le personnel pour qu’il travaille après une exposition au COVID-19, selon des documents“, Katie Finlon et Kelsey Rettke du Daily Chronicle ont pris la deuxième place avec”Amazon a payé 6,3 millions de dollars pour près de 59 acres de terrain à DeKalb” et le personnel de Dixon Telegraph a obtenu la troisième place avec “Où sont tous les travailleurs?”

Le Dixon Telegraph a remporté la première place dans Portrait/Personnalité avec “Légende de l’eau» par Alex T. Paschal, le Daily Chronicle était deuxième avec «Hommage aux vétérans» de Mark Busch et Matthew Apgar du Northwest Herald a terminé troisième avec « Love birds ».

Le Daily Chronicle a pris la deuxième place dans Sports Photo avec “Sportsmanship at its best” de Mark Busch et le Dixon Telegraph a terminé troisième avec “Coup de lune” d’Alex T. Paschal.

Mark Baldwin du Northwest Herald a remporté la première place en rédaction éditoriale.

En plus de ces prix de l’APME, les journaux de Shaw Media ont également reçu 73 prix de l’IPA. Brenda Schory, journaliste du Kane County Chronicle, a été nommée journaliste IPA de l’année.

Dans l’ensemble des prix du concours de l’IPA, le Daily Chronicle a remporté la deuxième place dans la division D. Pendant ce temps, le Kane County Chronicle a reçu une mention honorable dans la division C et (Downers Grove) Suburban Life a obtenu la troisième place dans la division B.

Les autres prix IPA comprenaient:

Journaux non quotidiens

Section A

Journaliste républicain de l’Oregon

Première place : Rédaction de longs métrages, Alexa Zoellner, “Un cheval maltraité retrouve une nouvelle vie grâce à un adolescent”

Troisième place : Rédaction de longs métrages – Profil de la personnalité, Earleen Hinton, “Maman reçoit une surprise boueuse de son fils”

Troisième place : Spot News Photo, Earleen Hinton, «Le renard saute sur l’écureuil”

Troisième place : histoire/série-histoire agricole, Earleen Hinton, “Une femme fait pousser des citrouilles géantes”

Républicain du comté de Bureau

Première place : Chronique sportive, Kevin Hieronymus, « Hypothèse de Hieronymus »

Troisième place : Section Sports, Kevin Hieronymus

Troisième place : Couverture sportive, Kevin Hieronymus, Couverture sportive pendant la pandémie

Section B

La vie de banlieue de Downers Grove

Première place : General News Photo, Sandy Bressner, «Au-dessus de l’arc-en-ciel”

Première place : Sports Photo, Mark Black, « ​​Catcher celebration »

Première place : Série/Galerie de photos en ligne, Sandy Bressner, “Soutien à l’entraîneur évincé”

Deuxième place : Sports Photo, Sandy Bressner, « Bonne nageuse »

Quatrième place : Spot News Photo, Sandy Bressner, “Tornade de Woodridge”

Kendall County Record et Ledger-Sentinel

Première place : News Reporting-Single Story, Mark Foster, «Je dois rester fidèle à mes valeurs”

Première place: Localized National Story, Shea Lazansky et John Etheredge, “Un fils se souvient” et “C’était partout”

Quatrième place : Business/Economic Reporting, Mark Foster, « Prendre des candidatures : les entreprises du comté de Kendall ont du mal à trouver des travailleurs » et «Être valorisé”

Quatrième place : Reportage sportif, Joshua Welge

Quatrième place : News Reporting-Single Story, Josh Welge et John Etheredge, “Faire face à la perte: l’équipe d’Oswego East rend hommage au membre décédé avant le match”

Section C

Chronique du comté de Kane

Première place : General News Photo, Sandy Bressner, « Mémorial au bord du lac »

Première place : Photo de reportage, Sandy Bressner, « Ma belle chèvre »

Première place : Portrait/Personnalité, Sandy Bressner, « Justice for Ludwig »

Deuxième place: Government Beat Reporting, Brenda Schory, Rapports du gouvernement local dans le comté de Kane, Illinois

Troisième place : Reportage d’actualités, Brenda Schory, “Le comté de Kane a dépensé 58 211 $ en éducation DeVry pour un employé”

Troisième place : Prix de la liberté d’information, Brenda Schory, “Le patron de Kane IT a dépensé 58 211 $ en frais de scolarité pour un employé de son département”

Troisième place : Sports Photo/Personnalité : Sandy Bressner, “Joueur de volley-ball de l’année”

Troisième place : Série/Galerie de photos en ligne, Sandy Bressner, « Blackberry Polo Club »

Quatrième place : Business/Economic Reporting, Eric Schelkopf, «Certaines entreprises trouvent une doublure argentée dans la pandémie”

Quatrième place : série/galerie de photos en ligne, Sandy Bressner, “En l’honneur de Tyler”

Le milieu de semaine

Première place : Hommage nécrologique, Katrina JE Milton, «Tess a illuminé la pièce partout où elle allait”

Deuxième place : Rédaction de longs métrages, Katrina JE Milton, “Le livre d’un étudiant de Somonauk raconte l’histoire d’un vétéran de 103 ans”

Deuxième place : portrait/photo de personnalité, Katrina JE Milton, “Maître agriculteur”

Troisième place, Feature Photo, Katrina JE Milton, “Oui à la robe”

Quatrième place : Feature Photo, Katrina JE Milton, “Postier à la retraite”

Quatrième place : Portrait/Photo de personnalité, Katrina JE Milton, « Open Door Coffee »

Journaux quotidiens

Section D

(DeKalb) Chronique quotidienne

Première place : série de photos, Mark Busch, “DeKalb hosts Pride Day”

Première place : Photo de sport/Portrait/Personnalité, Mark Busch, “Surcharge de frustration”

Deuxième place (toutes divisions) : Prix du journalisme d’avis public, Katie Finlon et Kelsey Rettke, “Le drame de DeKalb City Clerk revient avec un fonctionnaire nouvellement élu”

Deuxième place : Histoire nationale localisée, Katie Finlon, “L’histoire se répète : les anciens combattants locaux et les résidents réfléchissent aux événements en Afghanistan”

Deuxième place : Freedom of Information Award, Katie Finlon et Kelsey Rettke, “Kristopher Kramer, 33 ans, abattu par la police de DeKalb avait des antécédents de rencontres avec des flics”

Deuxième place : série de photos, Mark Busch, “Festival d’été de Waterman”

Deuxième place : Sections spéciales, Eddie Carifio, “Section d’aperçu du championnat d’État”

Deuxième place : Section Sports, éditeur Eddie Carifio

Troisième place : Distinguished Coverage of Diversity, Katrina JE Milton, « DeKalb, and other untold stories »

Troisième place : Photo Series, Mark Busch, «Des tornades endommagent des biens dans le comté de DeKalb”

Troisième place : Portrait/Photo de personnalité, Mark Busch, «Hommage aux vétérans”

Troisième place : Photo de sport, Mark Busch, « Célébrer la victoire »

Troisième place : Photo de sport/Portrait/Personnalité, Mark Busch, « Winning smile »

Quatrième place : Community Service, Kelsey Rettke, « Omicron in DeKalb County : A guide to what you need to know »

Quatrième place : Government Beat Reporting, Katie Finlon et Kelsey Rettke, “Le transfert du propriétaire se profile alors que la ville de DeKalb cible les bâtiments de Hunter Properties”

Quatrième place : Obituary Tribute, Katie Finlon et Katrina JE Milton, «En souvenir d’un ancien maire de DeKalb : décès de Bessie Chronopoulos”

Quatrième place : Rédaction de longs métrages – Profil de la personnalité, Katie Finlon, “Rencontrez Chubbs, un chat de grange de Gênes qui s’est fait connaître pendant la pandémie”

Quatrième place: General News Photos, Mark Busch, “Les églises rouvrent après l’assouplissement des restrictions COVID-19”

Quatrième place : Story/Series-Agricultural Story, Katie Finlon et Kelsey Rettke, “Les fermes solaires suscitent la controverse dans le comté de DeKalb”

Quatrième place : Prix Robert M. Cole pour la meilleure couverture des conseils scolaires, Katrina JE Milton et Kelsey Rettke, « COVID-19 clashes in DeKalb County schools : Pandemic era problems »

Médias de la vallée de Sauk

Première place : Rédaction de longs métrages, Kathleen A. Schultz, “L’homme prévient la tragédie sur le pont”

Deuxième place : Portrait/Photo de personnalité, Alex T. Paschal, « Rescued »

Quatrième place : Sports Photo, Alex T. Paschal, « Super victoire »

The Herald-News, Joliet

Première place : Service communautaire, Personnel, Joliet Focus

Deuxième place : News Reporting-Series, Felix Sarver, Enquête criminelle sur le maire de Joliet, Bob O’Dekirk

Troisième place : Rédaction de longs métrages – Profil de la personnalité, Denise M. Baran-Unland, “Une vie extraordinaire”

Quatrième place : Sport Photo-Portrait/Personnalité, Gary Middendorf

Le Times, Ottawa

Première place : Feature Photo, Tom Sistak, “Cow comfort”

ActualitésTribune, La Salle

Première place : Photo de sport, Scott Anderson, « Safe at Second »

Deuxième place : Rédaction de longs métrages, Tom Collins, “Fiesta !”

Deuxième place : Sports Photo-Portrait/Personality, Scott Anderson, “Girls Basketball Player of the Year”

Troisième place : Photo de fond, Scott Anderson, “TBM Avengers”

Section E

Héraut du nord-ouest

Première place: Government Beat Reporting, Sam Lounsberry, couverture du canton de Nunda

Première place : Sports Photo, Matthew Apgar, « Perte de section »

Deuxième place : Feature Photo, Matthew Apgar, “Tug of war”

Deuxième place : Photo de sport, Matthew Apgar, “Balance ball”

Troisième place : rédaction locale, personnel

Troisième place : Photo de sport, Matthew Apgar, « Célébration du touché »

Troisième place : Sports Feature, Michal Dwojak, “James Kyle de Loyola veut juste une chance”

Quatrième place : Feature Photo, Matthew Apgar, “Pumpkin patch”

Quatrième place : Page éditoriale, Dennis Anderson