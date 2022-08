Shaw Local News Network lance un nouveau réseau de sites Web couvrant le nord de l’Illinois – Shaw Local

Le Shaw Local News Network a lancé aujourd’hui de nouveaux sites Web pour offrir aux lecteurs du nord de l’Illinois une immédiateté accrue. Le réseau www.ShawLocal.com est également disponible sur les magasins d’applications et comprend toute la couverture de l’actualité locale de Shaw Media à partir de ses 53 journaux et magazines de l’Illinois.

Couverture sur ShawLocal.com comprend des publications primées telles que le Northwest Herald, Dixon Telegraph, Kane County Chronicle et Joliet Herald-News. L’application Shaw Local comprend également Friday Night Drive, qui couvre le football préparatoire dans toute la région, et Starved Rock Country, qui promeut le tourisme dans la grande région du comté de La Salle.

« Nous avons lancé Shaw Local avec une nouvelle technologie qui améliore l’expérience du lecteur et permet à nos journalistes d’afficher plus rapidement les nouvelles sur le site », a déclaré J. Tom Shaw, vice-président et directeur des produits de Shaw Media.

Pour un temps limité, tout le contenu est disponible gratuitement sur l’application Shaw Local. Les abonnés existants peuvent désormais également accéder à tout le contenu sur le réseau de nouvelles locales de Shaw.

Shaw Media a été fondée en 1851 et est le troisième plus ancien journal familial détenu et exploité en permanence aux États-Unis.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.ShawLocal.com.