Shaw de Manchester United était d’accord avec le banc de début de saison

Luke Shaw a admis à Erik ten Hag qu’il méritait d’être abandonné avant de retrouver sa meilleure forme, notamment en gardant Erling Haaland silencieux en tant que défenseur central de fortune lors du derby de Manchester.

Shaw a été mis au banc par Ten Hag après une défaite 4-0 contre Brentford en août et a été remplacé dans l’équipe par la signature estivale de Tyrell Malacia.

– Liverpool Ratings: Elliot booste Liverpool le 8/10 soir

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le défenseur anglais n’a pas commencé un autre match avant une victoire 2-1 à Everton le 9 octobre, mais est devenu une figure clé de la renaissance de United car ils ont accumulé une série de neuf victoires consécutives.

Choix de l’éditeur

1 Connexe

“J’aime qu’il soit si honnête”, a déclaré Ten Hag. “Après le deuxième match, il n’a pas joué et a dit:” Je comprends parfaitement, ma performance n’est pas bonne.

“Vous pouvez voir quand il a la bonne approche, c’est un joueur de haut niveau. Je ne veux pas dire seulement en tant que joueur d’équipe, c’est un leader. Il a montré beaucoup de capacités de leadership – il est l’exemple en ce moment – et avec son compétences et avec sa puissance physique il apporte beaucoup à l’équipe.

“Il est un exemple de la façon de gagner de gros matchs. Je suis vraiment content de son développement. Je pense que ça a été énorme, que ce soit au centre ou à l’arrière gauche, c’est un grand joueur et une grande personnalité pour le vestiaire.”

Depuis son retour de la Coupe du monde, Shaw a parfois été utilisé comme défenseur central par Ten Hag et a été choisi devant le vainqueur de la Coupe du monde argentine Lisandro Martinez pour la victoire 2-1 sur Manchester City samedi.

Cela a opposé Shaw à Haaland, qui a déjà marqué 27 buts cette saison et obtenu un tour du chapeau contre United en octobre, mais l’attaquant norvégien a eu un match calme, ne réussissant pas à marquer dans un match de Premier League pour la cinquième fois seulement.

“C’est une grande décision, mais je pense que lorsque vous analysez le profil de Haaland et la combinaison avec [Kevin] De Bruyne, c’était aussi la bonne décision parce que Luke a la puissance physique pour rivaliser avec eux et a également la vision tactique pour prendre la bonne décision et les compétences techniques pour jouer à ce poste”, a déclaré Ten Hag.

“Donc je pense [against City] ça correspondait très bien, mais je pense que dans d’autres matchs, il peut contribuer encore plus à gauche dans les positions larges, donc c’est un choix tactique et nous pouvons voir d’un match à l’autre ce dont nous avons besoin.

“Je pense que nous avons plus de joueurs dans notre équipe qui ont la capacité d’être multifonctionnels et nous pouvons l’utiliser comme une arme dans les jeux.”