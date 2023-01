Shaw de Man United défend la discipline de Ten Hag

Luke Shaw a déclaré qu’Erik ten Hag avait empêché les joueurs de Manchester United de “faire ce qu’ils voulaient” après que le manager ait laissé tomber l’attaquant Marcus Rashford pour la victoire 1-0 contre les Wolves pour avoir trop dormi et être en retard à une réunion d’équipe.

Rashford a été nommé remplaçant à Molineux, Ten Hag citant la “discipline interne” comme raison pour laquelle l’attaquant anglais ne fait pas partie de sa formation de départ. Le joueur de 25 ans a ensuite marqué le seul but du match après avoir quitté le banc au début de la seconde période.

Ten Hag a déjà montré sa détermination à inculquer la discipline à Old Trafford cette saison en éliminant Cristiano Ronaldo et Alejandro Garnacho de la première équipe. Ronaldo a depuis quitté le club, United annulant son contrat avant son transfert dans l’équipe saoudienne d’Al-Nassr.

Après que les anciens patrons de United Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick aient été critiqués la saison dernière pour ne pas avoir contrôlé le vestiaire, l’arrière gauche de United Shaw a déclaré que Ten Hag avait rétabli la discipline au club.

“Dans un club de haut niveau comme celui-ci, ça doit être comme ça”, a déclaré Shaw à BT Sport. “Je pense que les gens ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent et peut-être que cela a fait partie du problème dans le passé avec des gens qui s’en tirent avec de petites choses stupides.

“Le manager prend tout cela en considération. Comme vous l’avez vu aujourd’hui, si vous ne maintenez pas les normes élevées, vous ne jouerez pas.”

Ten Hag a défendu sa décision de laisser tomber Rashford et a déclaré qu’il ne l’avait présenté comme remplaçant qu’à la mi-temps en raison de l’échec de United à marquer.

“Tout le monde doit respecter les normes et les règles”, a déclaré Ten Hag. “Il doit y avoir des conséquences sinon vous ne pouvez pas réussir. Je pense qu’il [Rashford] a donné la bonne réponse.

“Je n’étais pas satisfait des performances de [the] première mi-temps, nous n’avons pas pris de risques. Nous devions être plus cliniques, nous savons que Rashy peut marquer un but et c’est ce qu’il a fait.”

Rashford est revenu de la Coupe du monde après avoir marqué trois buts pour l’Angleterre et, le joueur ayant maintenant marqué trois fois en trois matchs pour United, Shaw a déclaré que son coéquipier prospérait à nouveau.

“Je pense qu’il va très bien en ce moment”, a ajouté Shaw. “Il est extrêmement confiant, très positif, très heureux et ça fait plaisir de le voir.

“Tout le monde connaît la qualité qu’il a. Il est de classe mondiale et il pourrait être l’un des meilleurs au monde s’il continue et j’espère qu’il le fera.”