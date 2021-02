Préparez-vous pour une saison pas comme les autres.

Quand Femmes de basket-ball a commencé à filmer de nouveaux épisodes au début de 2020, les acteurs savaient qu’il y avait un drame non résolu à résoudre. Mais lorsque le COVID-19 a frappé et que le mouvement Black Lives Matter est devenu une discussion nationale, les priorités ont commencé à changer, ce qui a entraîné une saison que beaucoup ne verront peut-être pas venir.

« Beaucoup de choses se sont passées dans la dynamique du groupe au cours de l’année écoulée et je pense qu’au lieu de nous séparer, cela nous a peut-être rapprochés », membre de la distribution et producteur exécutif Shaunie O’Neal exclusivement partagé avec E! Nouvelles. « Avec la pandémie en plus de cela, je pense qu’en tant que femmes, nous nous sommes assis et avons réalisé ce qui était important et comment nous voulons être représentés à la télévision nationale et tant de choses ont pris la priorité dans nos vies quand il s’agissait de filmer la télévision. »

L’ex-épouse du champion à la retraite de la NBA Shaquille O’neal « Je suis content que nous ayons tous eu ce claquement de doigt en même temps. Peut-être pas tous, mais la plupart d’entre nous ont fait monter cette ampoule pour faire mieux et être meilleures en tant que femmes et femmes de couleur. »

Dans les avant-premières de la nouvelle saison diffusée le mardi 9 février sur VH1, toute la distribution, y compris Evelyn Lozada, Malaisie Pargo, Jackie Christie et Jennifer Williams se réunir pour un séjour prolongé dans un manoir du sud de la Californie.