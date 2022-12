Shaun Wright-Phillips explique comment David Silva l’a ridiculisé à Manchester City

David Silva a quitté Manchester City (s’ouvre dans un nouvel onglet) comme une véritable légende du club – mais à son arrivée en Angleterre, certains de ses coéquipiers n’ont tout simplement pas compris l’excitation…

L’Espagnol soyeux a rejoint City depuis Valence à l’été 2010, en tant que l’une des plus grandes signatures du club depuis la prise de contrôle transformatrice de Sheikh Mansour deux ans plus tôt.

Et il est devenu un succès instantané auprès des fans, remportant trois récompenses consécutives de joueur du mois avant la fin de l’année.

La première saison de Silva au stade Etihad a culminé avec la gloire de la FA Cup alors que City a mis fin à ses 35 ans d’attente pour un trophée majeur; il jouerait ensuite un rôle central dans leur première campagne victorieuse du titre de Premier League en 2011/12.

Il ne fait aucun doute que Silva – qui a quitté City en 2020, après avoir fait plus de 400 apparitions – est l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré la Premier League – seuls six joueurs ont fourni plus de passes décisives dans l’histoire de la compétition que ses 93 – mais alors l’ailier de City Shaun Wright-Phillips était inquiet au début…

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible à l'achat (s'ouvre dans un nouvel onglet)l'ancien international anglais – qui n'a passé qu'une seule saison avec Silva à City, a expliqué la première impression que lui et son coéquipier Joleon Lescott avaient de leur nouveau collègue :

“Je me souviens quand [Silva] Arrivés à City, Joleon Lescott et moi nous demandions ce qu’était tout ce battage médiatique.

“Nous avons bien rigolé : Joleon a dit : ‘Il fait à peu près la même taille que toi !’ [Wright-Phillips stands at 5ft 5in to Silva’s 5ft 6in].

“Il nous a fallu environ 15 minutes lors de cette première séance d’entraînement pour réaliser à quel point nous avions un joueur brillant. Depuis ce jour, nous avons surnommé David ‘Merlin’.”