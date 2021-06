Shaun Wane contraint de retarder la sélection de l’équipe d’Angleterre pour le match des All Stars des Nations Unies en raison d’un coronavirus | Nouvelles de la ligue de rugby

On espère que Shaun Wane sera en mesure de nommer son équipe jeudi

L’entraîneur anglais Shaun Wane a été contraint de retarder la sélection de son équipe pour le match de la semaine prochaine contre le Combined Nations All Stars en raison de l’impact de Covid-19.

L’ancien patron de Wigan a succédé à l’Australien Wayne Bennett en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre en février 2020 mais son règne a ensuite coïncidé avec l’arrivée de la pandémie qui a forcé l’annulation des Ashes Series.

L’international de mi-saison contre les All Stars à Warrington le vendredi 25 juin sera son premier en tant qu’entraîneur national et un élément clé dans la préparation de la Coupe du monde de fin de saison, mais la pandémie a continué de faire des ravages avec ses préparatifs.

Une séance d’entraînement avec les 31 membres basés au Royaume-Uni de son équipe d’entraînement d’élite était prévue à Headingley lundi, mais a été abandonnée en raison d’une épidémie de coronavirus à Leeds et Huddersfield.

Au moins une douzaine de joueurs ont renvoyé des tests positifs et beaucoup d’autres ont été contraints de s’auto-isoler via les protocoles de suivi et de traçabilité, y compris une poignée de membres de l’équipe d’Angleterre.

Wane devait également organiser une séance d’entraînement à Warrington mercredi matin avant d’annoncer son équipe de 19 joueurs pour le match des All Stars, mais cela aussi a été victime de la pandémie.

On espère que Wane sera en mesure de nommer son équipe jeudi, mais il n’aura désormais accès sur le terrain qu’à ses joueurs à Salford mardi matin et lors de la finale de l’équipe au stade Halliwell Jones vendredi prochain.

Pendant ce temps, l’ancien centre de Leeds de Salford, Kallum Watkins, qui fait partie de l’équipe de 38 joueurs de Wane, s’est exclu de la Coupe du monde en raison d’une blessure.

Watkins, 30 ans, qui faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2017, s’est blessé aux ligaments du genou lors du récent match des Diables rouges contre Warrington et, après avoir subi une intervention chirurgicale mardi, a révélé sur Instagram que sa saison est fini.

« Je me suis fait opérer de mon ménisque et de mon MCL et les deux ont été réparés », a écrit Watkins.

« Malheureusement, ils ont dû vérifier mon LCA, ce qu’ils ont dit qu’ils feraient, pour ensuite découvrir qu’il était également déchiré.

« Donc, pour le moment, je suis dévasté par la nouvelle car je pensais que je serais absent pendant 10 semaines, mais cela a maintenant été prolongé.

« Ma saison est terminée, mais je poussais aussi fort pour entrer dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde. Cela n’arrivera pas maintenant.

« Je sais que je serai de retour, plus grand, meilleur et plus fort, à la fois physiquement et mentalement. »