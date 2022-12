Shaun Wallace révèle la seule façon dont il quitterait The Chase en tant que The Dark Destroyer

SHAUN Wallace a révélé la seule façon de quitter The Chase en tant que The Dark Destroyer.

Shaun, 62 ans, est l’un des deux chasseurs originaux de l’émission ITV aux côtés de Mark Labbett.

Les deux hommes sont sur The Chase depuis ses débuts en 2009 et ont vu quatre autres Chasers rejoindre les rangs.

Shaun travaille également comme avocat et bien qu’il doive jongler entre son travail quotidien et les exigences du tournage, il n’a pas l’intention de prendre du recul par rapport à la série dans un proche avenir.

S’adressant exclusivement à The Sun Online, il a expliqué: “Non [I’d never stop]la seule fois où je m’arrêterais si on me disait [by bosses] que je n’étais plus nécessaire, donc de mon point de vue, non.

Quant à la façon dont la dynamique a changé au fil des ans lorsque les nouveaux Chasers ont rejoint, Shaun a déclaré: “Ce n’est pas le cas, car tous ceux qui sont venus ont été choisis pour une raison et ils apportent leur propre sorte de marque unique à la marque The Chase. .”

Shaun n’a pas tari d’éloges pour le nouveau Chaser de l’émission, Darragh Ennis, qui a rejoint en novembre 2020 après avoir déjà comparu en tant que concurrent.

“Et vous savez, Darragh a été absolument fantastique, et cela montre simplement que le fait de passer du statut de concurrent à celui de chasseur fantastique ne l’a pas changé.

“Et cela montre simplement que des rêves comme celui-ci peuvent devenir réalité et qu’il a été un merveilleux ajout.”

Il a conclu: “Tous ceux qui sont venus depuis que moi et Mark avons commencé ont contribué au succès de l’émission, et ils ont poussé cela un peu plus loin.”

Plus tôt cette semaine, Shaun a parlé de son passage dans l’émission lors d’une apparition sur Good Morning Britain.

Lorsqu’on lui a demandé comment il partageait son temps entre son travail juridique et l’émission, il a répondu: «C’est 50/50 mais j’ai toujours voulu qu’on se souvienne de moi comme d’un avocat qui passait à la télévision et non l’inverse.

“Bien que je sois reconnaissant d’être dans une émission qui a énormément de succès, la seule chose que je ne prends pas pour acquise est a, ma position dessus et b, moi répondant aux questions en tant que Chaser.

“Je ne suis aussi bon que la dernière question à laquelle j’ai répondu correctement et en tant qu’avocat, je ne suis aussi bon que mon dernier discours de clôture.”

The Chase est diffusé les soirs de semaine à 17 h sur ITV1.