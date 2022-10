Shaun Wallace de The Chase révèle quand il envisage de quitter le quiz

SHAUN Wallace a levé le voile sur son intention de quitter The Chase – et ce n’est pas pour bientôt.

Pendant plus d’une décennie, The Dark Destroyer a impressionné les téléspectateurs lors de l’émission de quiz ITV, animée par Bradley Walsh.

Caractéristiques de Rex

Shaun Wallace fait partie de The Chase depuis plus d’une décennie[/caption]

Caractéristiques de Rex

The Dark Destroyer a été sélectionné comme premier quiz sur l’émission de quiz ITV[/caption]

The Chase a célébré une année stellaire, fraîchement sorti d’un BAFTA pour l’émission régulière et d’un National Television Award pour son spin-off Beat The Chasers.

Bien qu’il ait équilibré sa carrière dans le droit avec celle de quizzer à la télévision, Shaun a déclaré qu’il avait l’intention de rester dans le programme tant que le public en avait envie.

“Être honoré et recevoir des prix pour cela dépasse mes rêves les plus fous, c’est tout simplement fantastique”, a déclaré Shaun au Mirror.

Après un processus d’audition rigoureux, Shaun a été sélectionné comme premier quiz sur The Chase, devant la co-star Mark Labbett, connue des fans sous le nom de The Beast.

EN SAVOIR PLUS SUR LA CHASSE VOUS AVEZ ÉTÉ SERVI Les fans de Chase reprochent au concurrent d’avoir “fait des excuses” après une mauvaise réponse SOUS LE CHOC Darragh Ennis de The Chase étourdit Bradley Walsh avec une révélation sur son travail de jour

Au fil des ans, Shaun dit que ses méthodes de préparation pour les anecdotes de l’émission de grande envergure sont restées les mêmes,

Il a cependant noté que chacun des Chasers a adopté sa propre approche.

“Je me tiens aussi à jour que possible en termes de rattrapage des événements récents”, a-t-il ajouté.

“Chaque Achille a un talon. Je ne suis pas vraiment dans les savons ou des choses comme ça.

“Donc, si je ne connais pas la réponse, je vais juste essayer de faire une supposition éclairée.”

Shaun a noté que son enregistrement d’épisodes de The Chase prend du recul lorsqu’il est impliqué dans un procès majeur pour son travail à plein temps, mais a déclaré qu’il savourait la différence frappante entre ses deux vies.





“J’ai réussi à tout arranger les uns autour des autres, parce que je fais les deux types de boulots, ce que j’adore, donc ce n’est pas du tout une corvée”, a-t-il conclu.

« C’est un monde complètement différent. Le monde de la cour est un événement sérieux de la vie réelle et il devrait être traité comme tel et je garde les deux séparés.

The Chase est diffusé en semaine à partir de 17 heures sur ITV.

TVI

Shaun n’a pas l’intention de quitter son poste de si tôt[/caption]