Shaun Wallace de THE Chase a été choqué après qu’un concurrent l’ait averti « Je vais t’assommer » dans une bataille intense.

Le jeu télévisé ITV est revenu sur les écrans avec Bradley Walsh accueillant quatre nouveaux candidats sur scène.

WENN

Shaun « The Dark Destroyer » a dit à Claire qu’il allait l’assommer dans le jeu[/caption] itv

Claire a répondu de manière choquante: « Je vais t’assommer! »[/caption]

Terri, Diego, Claire et Jack affrontaient Shaun « The Dark Destroyer » alors qu’ils concouraient pour le gros prix en argent.

Shaun n’a pas non plus épargné les joueurs; le joueur de 62 ans a battu deux concurrents avec facilité et sans effort.

La suivante sur le podium pour tester ses connaissances était Claire, de Manchester, qui a séduit les téléspectateurs à la maison avec son attrait.

Elle a montré qu’elle n’était pas que de la beauté et qu’elle n’était pas intelligente, car elle a accumulé un incroyable 7 000 £ lors du tour de table.

Même si Claire a eu peur lorsqu’elle a été confrontée à The Dark Destroyer, elle a tenté de parler grand.

Alors que Shaun prenait place, il a plaisanté en disant qu’elle serait la prochaine candidate à partir.

Shaun a dit: « Bonjour Claire, c’est vrai que je vais t’assommer. »

Claire a ensuite répondu de manière choquante: « Eh bien, je vais vous assommer! »

Bradley, 63 ans, a immédiatement pesé, disant à Claire que Shaun ne le pensait pas dans un sens de combat physique, mais seulement dans le jeu.

« Il ne veut pas dire physiquement, il veut dire dans le jeu. [As if you said] « Je vais vous assommer! », A déclaré Bradley.

L’animateur d’ITV s’est ensuite moqué de son collègue présentateur Harry Hill en criant « FIGHT! » comme il avait l’habitude de le faire dans son émission télévisée, Harry Hill’s TV Burp.

Claire n’a pas pu vaincre le Chaser et a été éliminée après une ronde acharnée.

itv

Bradley a immédiatement pesé, disant à Claire que Shaun ne le pensait pas dans un sens de combat physique, mais seulement dans le jeu[/caption]