Shaun Roberts est mort: le promoteur du club londonien Fabric décède après une bataille contre le cancer alors que des amis rendent hommage à la «légende»

Un ANCIEN promoteur de club londonien est décédé après une longue bataille contre le cancer avec des copains lui rendant hommage en tant que “légende”.

Shaun Roberts, qui était responsable des promotions chez Fabric, est décédé après avoir combattu le cancer colorectal pendant quatre ans.

Shaun Roberts, ancien promoteur de la discothèque Fabric, est décédé après une bataille contre le cancer Crédit : Go Fund Me

La boîte de nuit a déclaré qu’elle était “dévastée” par la mort de Shaun après avoir annoncé la nouvelle plus tôt dans la journée.

Dans un communiqué, un porte-parole de Fabric a tweeté : “Notre Shaun… En tant qu’équipe et famille, nous sommes dévastés par votre perte. L’ami le plus cher pour nous, un membre chéri de la famille Fabric, raver professionnel, mélomane passionné, plein de force, de détermination et bien plus encore. Nous vous aimons beaucoup.

“Vous avez ouvert la voie à tant d’artistes qui sont maintenant au sommet de leur art et avez contribué à façonner le tissu dans le club qu’il est aujourd’hui. Nous sommes tous très reconnaissants.

“Ton humour, tes plaisanteries, tes coups de gueule, ton anarchie, ton sourire effronté et tout ce qui a fait de toi, tu vas nous manquer.”

Ils ont ajouté: “Pour toujours avec nous – il y aura toujours une place pour toi sur la piste de danse en tissu et dans nos cœurs. Reposez-vous au pouvoir, cher Shaun.”

En 2020, Shaun a reçu un diagnostic de cancer métastatique de stade quatre et a survécu à un pronostic de 18 mois.

Les amis et la famille ont également rendu un hommage sincère à feu Shaun.

Le musicien Grime Footsie a écrit: “Shaun de Fabric était une légende. Il a eu la musique. Lève-toi mec. Repose-toi bien fam.”

Alors que DJ A-Track a déclaré: “RIP Shaun Roberts. Peu de clubs ont joué un rôle comparable dans la formation de ma croissance en tant que DJ en tant que Fabric à Londres, et je crédite Shaun de ces réservations et de cette vision.”