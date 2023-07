Shaun Bailey siège à la Chambre des Lords malgré l’enquête du Partygate | Nouvelles

Shaun Bailey a pris un siège à la Chambre des Lords malgré une nouvelle enquête policière du Partygate.

L’homme de 52 ans a accepté la place convoitée malgré les demandes selon lesquelles il devrait attendre que la police termine une enquête sur un événement de verrouillage «Jingle and Mingle» organisé par son équipe de campagne, auquel il a assisté.

Escorté par Black Rod Sarah Clarke, son homologue indépendant la baronne Clare Fox et son homologue conservateur Lord Stuart Polak, il a été officiellement présenté comme le baron Bailey de Paddington et a prêté serment d’allégeance avec sa main gauche sur sa poitrine. Il s’inclina ensuite et serra la main du Lord Speaker Lord McFall.