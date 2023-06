Shaun Bailey: Senior Tory au centre de la nouvelle ligne Partygate deviendra pair dans quelques semaines malgré l’enquête policière

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un candidat raté à la mairie de Londres devrait devenir un pair dans quelques semaines malgré une nouvelle enquête policière sur un parti de l’ère Covid organisé par sa campagne.

Shaun Bailey est sous pression pour rendre son honneur, reçu dans la liste controversée des honneurs de démission de Boris Johnson, après la diffusion d’une vidéo explosive de l’événement Partygate.

Il montrait des membres de l’équipe de campagne de M. Bailey dansant lors d’une fête de Noël en décembre 2020, lorsque la socialisation en salle a été interdite dans des conditions strictes de niveau 2.

Il est apparu plus tard que les fêtards avaient été officiellement invités à ce qui était présenté comme une fête « jingle and mingle ».

La police métropolitaine a depuis annoncé qu’elle avait lancé une enquête sur l’événement.

Malgré le tumulte, M. Bailey devrait être installé en tant que dernier membre de la Chambre des lords dès la mi-juillet.

Il est sur le point de prendre ses fonctions à vie le 18 juillet, ont indiqué des sources L’indépendant. Une source du Labour Lords a décrit l’introduction de pairs sur la liste de Boris Johnson comme « précipitée ».

La whip en chef libérale démocrate, Wendy Chamberlain, a déclaré: «Shaun Bailey devrait faire ce qu’il faut et accepter de refuser cette pairie maintenant. S’il refuse de le faire, Rishi Sunak doit enfin faire preuve de fermeté et confirmer qu’il retirera le whip conservateur de Bailey s’il rejoint les Lords. Rien de moins serait une insulte aux familles endeuillées qui ont suivi les règles alors que les conservateurs les ont enfreintes. »

M. Bailey s’est excusé « sans réserve » après la révélation de la vidéo par le Daily Mirrormais a déclaré que c’était à « d’autres de décider » de ce qu’il advenait de sa pairie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait renoncer à cet honneur, il a répondu: « Ce sera à d’autres de décider – pour moi, cela a été un grand privilège et j’aimerais continuer à travailler pour le reste du pays et Londres aussi. »

M. Bailey ne figure pas dans la vidéo, mais il apparaît sur une photographie largement diffusée de l’événement.

Plus tôt cette semaine, la police métropolitaine a annoncé qu’elle avait lancé une nouvelle enquête sur des violations présumées des lois de Covid. Celles-ci comprenaient la fête « jingle and mingle » ainsi que des événements présumés à Downing Street, Checkers et au parlement.

L’enquête comprend d’autres rassemblements auxquels Boris Johnson a assisté alors qu’il était Premier ministre.

Scotland Yard a déclaré qu’il « évaluait les informations et le nouveau matériel » sur les événements de 2020 et 2021.

Lors de sa précédente enquête Partygate, 83 personnes, dont l’ancien Premier ministre et son successeur Rishi Sunak, ont reçu un total de 126 amendes.

M. Bailey a été approché pour commentaires.