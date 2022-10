Shaughna Phillips révèle qu’elle vit secrètement avec le père du bébé depuis deux ans – mais insiste sur le fait qu’elle ne le nommera jamais

SHAUGHNA Phillips a révélé qu’elle vivait secrètement avec le père de son bébé depuis deux ans.

La star de Love Island a partagé l’heureuse nouvelle qu’elle attend son premier enfant plus tôt cette semaine.

Shaughna Phillips a révélé qu’elle vivait secrètement avec le père de son bébé depuis deux ans[/caption]

Shaughna a juré de garder secrète l’identité de son homme[/caption]

La star de télé-réalité a annoncé qu’elle était enceinte plus tôt cette semaine[/caption]

L’annonce de Shaughna a été un choc car beaucoup ne savaient pas qu’elle était en couple.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lors de la sixième série de Love Island au début de 2020, s’est depuis ouverte sur son homme – qu’elle « connaît depuis des années ».

Shaughna a déclaré à OK ! : “Nous nous connaissions à l’adolescence et nous étions dans les mêmes cercles. Mais nous avons tous les deux eu des partenaires et ça n’a jamais vraiment été le bon moment.

«Nous étions amis auparavant, puis nous nous sommes rencontrés de manière romantique vers l’été 2020.

«C’était à peu près au moment où les choses ont recommencé à s’ouvrir après le verrouillage et nous avons pu nous mêler. Et puis nous sommes retournés dans plusieurs verrouillages et il a emménagé dans mon appartement. Nous avons donc en quelque sorte accéléré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle révélerait un jour son identité au monde, elle a ajouté : « Ce n’est pas ma décision. Si je pouvais le partager, je le ferais.

« Il ne veut tout simplement pas être aux yeux du public. Je dois respecter ses souhaits. Ne jamais dire jamais.

“Je suis sûr qu’un jour, il sera là-bas parce qu’il occupe une place si importante dans ma vie. Mais pour l’instant, il va bien assis en arrière-plan.





Le petit ami de Shaughna est un homme d’affaires et un promoteur immobilier, selon la publication.

Mercredi, la future maman a partagé l’incroyable nouvelle sur Instagram.

Parallèlement à une série de vidéos montrant sa bosse, elle a déclaré: “Notre plus grand chapitre à ce jour … .”

Shaughna a réussi à garder sa bosse cachée des regards indiscrets des fans pendant plus de trois mois de sa grossesse.

Elle a dit aux fans que son premier enfant devait naître en mars 2023.

Cela signifie que la star de Love Island cache sa grossesse depuis trois mois aux fans.

La star de la télévision a réussi à garder les fans dans le noir en posant intelligemment sur Instagram dans des vêtements couvrant son ventre.

Aux National Television Awards la semaine dernière, Shaughna a placé sa main et son sac sur son ventre pour le cacher des regards indiscrets.

Alors qu’ailleurs, la star s’est couverte de longs manteaux et de chemises fluides – tenant ses mains sur sa taille pour cacher davantage sa silhouette.

Shaughna a également continué à poser lors d’un certain nombre d’événements, notamment des mariages, des festivals et des cérémonies de remise de prix.

Shaughna a caché sa bosse aux NTA la semaine dernière[/caption]

