Shaughna Phillips montre les résultats de la chirurgie lipoedème et dit que les jambes étaient «  anormalement grandes  »

Shaughna Phillips a partagé des photos des résultats de sa chirurgie pour traiter le lipœdème.

La star de Love Island 2020, 26 ans, s’est rendue sur son compte Instagram dimanche après-midi pour partager des photos avant et après, affirmant que ses jambes étaient « anormalement grandes » avant son opération.

Le lipœdème est une condition dans laquelle une personne a une accumulation anormale de graisse dans les jambes qui peut parfois être douloureuse.

Shaughna a reçu un diagnostic de lipœdème après son apparition dans l’émission de télé-réalité ITV2, et elle a admis que ses jambes étaient sa « plus grande insécurité ».

Dans les clichés avant, Shaughna montre ses jambes dans des vêtements étroits avant son opération.







Les photos suivantes la montraient vêtue d’une robe de chambre blanche et d’une paire de talons nus.

Ses jambes sont visiblement plus minces et elle semble plus conifente.

Shaughna a sous-titré les photos: « CRIER EN INTERNE À LA PENSÉE DE POSTER CECI MAIS ICI CELA VA.

«Comme beaucoup de mes adeptes le savent, on m’a diagnostiqué une maladie appelée lipoedème après être apparue sur Love Island.







«Avant de participer à l’émission, ma PLUS GRANDE insécurité était mes jambes anormalement grandes qui étaient disproportionnées par rapport au reste de mon corps.

«Je ne savais pas que c’était une condition, je pensais juste que j’avais des jambes horribles et que je devais me remettre de moi-même lol.

« Mais ce n’est que lorsque j’ai vu les centaines de messages qui ont été envoyés à mon compte pendant mon absence, me demandant si j’avais reçu un diagnostic de lipoedème, une fois que je les ai vus et que j’ai recherché la maladie sur Google, j’aurais pu pleurer avec le soulagement de sachant la raison pour laquelle mes jambes ressemblaient à elles.







« Il y a eu tellement de commentaires désagréables sur mes jambes pendant que j’étais dans la villa, et pour être tout à fait honnête, j’étais d’accord avec la plupart d’entre eux. Mais cela n’a fait qu’accroître mon insécurité et m’a donné l’impression que ce n’était pas mon petit secret plus, et j’avais l’impression que partout où j’irais, ce serait la première chose que les gens remarqueraient à mon sujet.

«Depuis ma chirurgie en septembre pour traiter la maladie, la guérison a été longue et douloureuse, et pour être tout à fait honnête, je ne pense pas avoir vraiment vu de différence avant de voir l’image de gauche l’autre jour.

« Je ne peux pas croire à quel point mes jambes sont différentes aujourd’hui, je ne peux même pas croire qu’elles sont mes jambes (j’ai un muscle du mollet visible). »