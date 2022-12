Shaughna Phillips, enceinte, brise le silence sur son petit ami mystérieux avant d’accoucher

SHAUGHNA Phillips a répondu aux fans qui veulent en savoir plus sur sa vie amoureuse après être tombée enceinte.

La star de Love Island a acheté sa première maison plus tôt cette année et est tombée enceinte deux mois seulement après avoir arrêté la pilule.

Son autre moitié est restée hors de la vue du public tandis que Shaughna a tenu les fans au courant de ses nouvelles passionnantes.

Et elle a été interrogée sur la raison pour laquelle l’identité de son homme est restée secrète sur Instagram aujourd’hui.

Une personne voulait savoir : « Pourquoi es-tu si fermée/secrète quand il s’agit de ton petit ami et de ta vie amoureuse ? Vous ne partagez pas grand-chose.

Shaughna a répondu dans un Q&A Instagram : “C’est le choix personnel de mon petit ami de ne pas être publié sur mes réseaux sociaux, donc je le respecte.

“S’il changera d’avis à l’avenir, je ne sais pas.

« Mais pour l’instant, il préfère ne pas le faire et ça me va, il n’a pas du tout de réseaux sociaux ! Je suppose que je compense pour nous deux.

La star a révélé sa grossesse en publiant sur Instagram une vidéo de son échographie.

La photo numérisée était étiquetée “Shaughna et le bébé de Billy” et elle a sous-titré le message : “Notre plus grand chapitre à ce jour…”,

La nouvelle a vu une tonne de copains célèbres partager leurs félicitations, y compris la star formée de Geordie Shore, Vicky Pattinson, qui a commenté: « Omg !!! Félicitations belle fille.

Le meilleur ami de Shaughna et ancien insulaire Demi Jones, a également commenté, jaillissant: «J’ai revu ça comme 50 fois. je t’aime tellement Je suis si heureux et fier de toi !!!”

Éclaboussure

Shaughna Phillips a annoncé sa grossesse plus tôt cette année[/caption]