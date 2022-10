Shaughna Phillips enceinte à l’hôpital après avoir lutté contre un problème persistant

La star ENCEINTE Shaughna Phillips est allée à l’hôpital après avoir lutté contre un problème persistant.

La jeune femme de 28 ans a annoncé la bonne nouvelle qu’elle attendait son premier enfant la semaine dernière.

Shaughna Phillips a publié une mise à jour après être allée à l’hôpital ce week-end[/caption]

Shaughna a dit aux fans qu’elle souffrait de maux de tête continus[/caption]

Elle est maintenant emmenée sur les réseaux sociaux pour partager une mise à jour avec sa légion de fans, disant qu’elle est allée à l’hôpital pour faire vérifier ses maux de tête persistants.

Partageant une photo de la maternité, Shaughna a expliqué: «Ce n’est pas le samedi le plus amusant que j’ai eu.

“Jour 4 de ce mal de tête et ça ne fait qu’empirer, alors mieux vaut se faire examiner.”

Tenant les fans au courant de la santé de son bébé à naître, la star a poursuivi: “Entendu le cœur de p’tit baba battre bien et fort, ce qui est toujours incroyable.”

L’annonce de la grossesse de Shaughna a été un choc car beaucoup ne savaient pas qu’elle était en couple.

La star de télé-réalité, qui est devenue célèbre lors de la sixième série de Love Island au début de 2020, s’est depuis ouverte sur son homme – qu’elle « connaît depuis des années ».

Shaughna a déclaré à OK ! : “Nous nous connaissions à l’adolescence et nous étions dans les mêmes cercles. Mais nous avons tous les deux eu des partenaires et ça n’a jamais vraiment été le bon moment.

«Nous étions amis auparavant, puis nous nous sommes rencontrés de manière romantique vers l’été 2020.

«C’était à peu près au moment où les choses ont recommencé à s’ouvrir après le verrouillage et nous avons pu nous mêler. Et puis nous sommes retournés dans plusieurs verrouillages et il a emménagé dans mon appartement. Nous avons donc en quelque sorte accéléré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle révélerait un jour son identité au monde, elle a ajouté : « Ce n’est pas ma décision. Si je pouvais le partager, je le ferais.

« Il ne veut tout simplement pas être aux yeux du public. Je dois respecter ses souhaits. Ne jamais dire jamais.





“Je suis sûr qu’un jour, il sera là-bas parce qu’il occupe une place si importante dans ma vie. Mais pour l’instant, il va bien assis en arrière-plan.

Récemment, la beauté enceinte a fait allusion au sexe de son bébé lors d’un voyage de shopping pour des vêtements.

Elle a fait les magasins pour acheter quelques morceaux pour son enfant à naître.

Partageant un cliché d’une jolie chemise crème Gucci à 230 £ avec un col rayé rouge et vert, elle a déclaré sur son histoire Instagram: “Je suis allée faire du shopping aujourd’hui pour des trucs pour bébé et j’ai juste remarqué mon ventre en bas.”

Cela pourrait être un indice que la future maman attend un garçon.

