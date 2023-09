Shaughna Phillips de Love Island révèle une mise à jour sur sa santé après avoir subi des tests à l’hôpital

La star de LOVE Island, Shaughna Phillips, a fait aujourd’hui le point sur sa santé aux fans après avoir subi quelques tests.

La nouvelle maman – qui a accueilli son premier enfant en avril avec son petit ami Billy Webb – a révélé qu’elle avait dû subir une intervention chirurgicale, ce qui lui a provoqué une « crise de panique ».

Instagram

Shaughna Phillips a révélé une mise à jour effrayante sur sa santé[/caption] Inconnu, clair avec tableau photo

La star de télé-réalité est une nouvelle maman[/caption]

La courageuse star de télé-réalité a profité de ses histoires Instagram pour révéler qu’à la suite d’un dépistage cervical, elle avait dû subir une colposcopie.

Même si elle a qualifié l’expérience de « traumatisante », Shaughna a déclaré que ce n’était pas aussi grave que celle qu’elle avait « vécue auparavant ».

La star de la télévision a révélé qu’elle avait également subi cette procédure lorsqu’elle était enceinte.

Shaughna a ensuite encouragé d’autres femmes à passer un frottis pour s’assurer que tout va bien.

Pendant ce temps, la jeune maman a récemment révélé le « vrai nom » de sa fille – et c’est un hommage émouvant à son défunt père.

C’est venu après qu’elle ait eu envie de la partager avis en regardant récemment un débat sur Good Morning Britain sur ITV, où ils ont discuté de la question de savoir si les mères devraient donner bébés leur nom de famille.

La star de télé-réalité a déclaré que le nom de famille de sa fille Lucia était double pour inclure le nom de famille de son père Billy et le nom de famille du défunt père de Shaughna.

« Je suis intéressé de connaître les réflexions de chacun à ce sujet », a écrit Shaughna.

« J’ai décidé de conserver mon nom de famille après le décès de mon père.

«J’avais juste l’impression que c’était une partie de lui que je ne voulais jamais abandonner.

« Donc, quand j’ai découvert que j’étais enceinte, le nom de famille de Lucia allait toujours être double parce que le mien le serait si/quand je me marierais. »

Cela survient après que la nouvelle maman ait été félicitée par les fans après avoir montré son « vrai corps » en vacances, quatre mois après avoir accouché.

Depuis, Shaughna tient les fans informés de la vie de maman.

Et dans le récent post de Shaughna, elle a posé avec son adorable petit, tout en portant un maillot de bain rose fluo.

Une personne a écrit : « J’aime la façon dont vous normalisez les vrais corps et vous êtes vraiment belle. »

Un autre a déclaré: «La véritable inspiration des belles filles, en gardant la réalité xx», et un troisième a écrit: «Une belle femme et une maman authentiques, confiantes, très heureuses, que demander de plus dans la vie.»

Ce n’est pas la première fois que Shaughna impressionne ses fans avec ses photos de son corps après l’accouchement lors de son voyage.

La favorite de Love Island a ravi les fans avec un autre selfie, qui la voyait porter le deux-pièces néon alors qu’elle posait chez elle.

Shaughna a essayé de garder sa vie personnelle hors des projecteurs, mais les fans souhaitaient en savoir plus sur son bébé papa, Billy.

Le couple a gardé leur relation secrète pendant quelques mois avant de la rendre publique.

La première fois que Shaughna a parlé publiquement de lui, c’était en décembre 2022.

Cependant, il est entendu qu’ils ont commencé datation en avril 2022.

Instagram

Shaughna a été félicitée pour avoir montré son incroyable corps post-bébé[/caption]