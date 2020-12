Shaughna Phillips a parlé de la mort de son père des suites d’un cancer et de la façon dont son diagnostic «a complètement changé» sa vie.

L’ancienne star de Love Island, âgée de 25 ans, s’est prononcée en révélant qu’elle participerait à The Real Full Monty On Ice d’ITV.

La star de télé-réalité a perdu son père d’un cancer en décembre 2016 et elle veut maintenant aider d’autres personnes qui se retrouvent dans la situation où elle se trouvait.

Shaughna a déclaré qu’elle se sentait isolée de ses amis pendant la maladie de son père et c’est quelque chose qu’elle souhaite souligner.

Elle a déclaré: «J’ai perdu mon père en décembre 2016. Il a eu un cancer pendant 18 mois et cela a complètement changé ma vie et ma perspective de ce que je pensais être important.

«Quand mon père était malade, j’avais l’impression que personne n’avait la moindre idée de ce que je traversais, même mes amis proches.







Elle a poursuivi: « Donc, si quelqu’un qui regarde ça traverse ce que j’ai vécu en le perdant et peut alors avoir l’impression de ne pas être seul, je serais très heureuse de pouvoir le faire. »

L’ancienne présentatrice de Woman’s Hour Dame Jenni Murray, l’actrice et mannequin Linda Lusardi, la star du feuilleton Jamie Lomas et son compatriote Love Islander Chris Hughes participent également à l’émission.

Le programme verra les participants se déshabiller et exécuter une routine de patinage sur glace dans le but de sensibiliser davantage aux cancers qui affectent les zones intimes du corps.







Expliquant ses raisons de rejoindre la série, Shaughna a déclaré: « Je regarde la série depuis qu’elle est à la télé et c’est l’un de ces programmes dont vous savez qu’il va vous attirer mais vous ne pouvez pas ne pas le regarder.

« Il a tout – c’est drôle mais aussi terriblement important. Maintenant plus que jamais.

«Ce que je voulais faire quand je suis sorti de Love Island, c’était utiliser cette plateforme et cette opportunité pour essayer de faire une différence.

Shaughna a ajouté: «Le cancer m’a affecté personnellement, donc c’était le spectacle parfait pour moi pour sensibiliser.

« Tout ce dont nous parlons pour le moment est (coronavirus) mais le cancer n’a pas cessé – même si de nombreux dépistages l’ont fait, ce qui est si triste. »







Elle a souligné la pandémie de coronavirus pour une raison pour laquelle plus de personnes sont mortes de la maladie, car l’accent a été mis sur le traitement des personnes souffrant de Covid-19.

Shaughna a poursuivi: «Le nombre de personnes qui pourraient perdre la vie maintenant parce que (le coronavirus) les a empêchées d’aller chez le médecin ou d’obtenir un diagnostic précoce de cancer est horrible.

« Tout ce que je peux faire pour essayer de changer ce que je ferais chaque jour si je le pouvais. »

Des patineurs professionnels de Dancing On Ice se joindront également aux célébrités pour se produire dans le programme, qui est présenté par Ashley Banjo et Coleen Nolan.

* The Real Full Monty On Ice sera diffusé le lundi 14 décembre et le mardi 15 décembre à 21h.

