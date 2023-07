Shaughna Phillips de Love Island montre ses courbes en bikini orange trois mois après l’accouchement

La star de LOVE Island, Shaughna Phillips, a pris la pose dans un superbe bikini orange trois mois après l’accouchement.

Shaughna, 29 ans, a accueilli sa petite fille Lucia en avril et tient les fans au courant de la vie de maman depuis.

Shaughna Phillips a pris la pose dans un bikini néon dans son dernier selfie Instagram

Elle profite de vacances ensoleillées avec sa petite fille

Shaughna a accueilli sa fille Lucia en avril

La favorite de Love Island a ravi les fans avec son dernier selfie, qui la voyait arborer le deux pièces néon alors qu’elle posait chez elle.

La star a choisi un haut de bain dos nu fermé par un fermoir doré et une culotte taille haute assortie.

Elle a travaillé la caméra debout sur une jambe, tout en se perchant la main sur sa hanche.

Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon haut et elle accessoirisait avec une paire de lunettes de soleil.

Shaughna a téléchargé les clichés dans le cadre d’un « vidage de vacances » montrant son dernier voyage avec son tout-petit.

Elle a surnommé son selfie : « Un corps en bikini ».

Récemment, Shaughna a été cruellement humiliée par les vaccins pour bébés.

La nouvelle mère a partagé des captures d’écran du message qui lui a été envoyé après avoir dit aux fans : « Deuxième lot d’injections en attente. La pire partie de ce jeu de maman par FAR.

L’adepte de Shaughna a demandé : « Pourquoi mettre ces produits chimiques toxiques dans le bébé ? Je me demande si les parents demandent réellement à lire les étiquettes/ingrédients de ces vaccins.

« Ces quantités ne sont pas considérées comme sûres pour les adultes, mais nous les donnons volontiers aux bébés et nous nous demandons ensuite pourquoi personne ne peut expliquer le SMSN (syndrome de mort subite du nourrisson). »

Shaughna a décidé de répondre en disant aux fans: « Bonjour. Juste pour tous ceux qui envisagent de m’envoyer un message au sujet de mon enfant, veuillez vous référer à ce qui précède comme réponse.

« Pas non plus une praticienne en esthétique qui me parle des dangers des vaccins. N’injectez-vous pas des produits chimiques aux gens tous les jours ? »

Auparavant, la star de la télé avait déclaré qu’elle avait toujours honte de sa mère malgré le fait qu’elle avait dit à ses fans qu’elle souffrait d’anxiété.

Elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour faire remarquer aux trolls qu’elle savait exactement comment s’occuper de son nouveau-né Lucia.

La star a expliqué qu'elle avait honte de la vaccination de son bébé

Elle a été franche en documentant son parcours de maternité sur Instagram