Shaughna Phillips de Love Island lève le voile sur la chirurgie plastique secrète et la bataille de poids

Shaughna Phillips a levé le voile sur les procédures secrètes qu’elle avait appliquées à son corps dans le passé, et s’est ouverte sur sa bataille de poids déchirante.

L’ancienne beauté de Love Island, 26 ans, discutait avec les fans de problèmes de confiance corporelle sur son histoire Instagram lorsqu’elle a exploré sa propre relation avec son corps et comment elle a surmonté ses difficultés.

Elle a mentionné le moment où « tout ce que j’ai toujours voulu dans la vie était d’être maigre », comme elle a révélé à ses adeptes bien-aimés que « la confiance vient avec l’âge ».

La star de la télévision a également admis qu’elle avait eu un lifting des seins en 2017 après avoir été interrogée par un fan si ses seins étaient « réels », ainsi que d’avoir évoqué sa récente procédure de liposuccion – dont elle était ouverte – après avoir découvert qu’elle avait un lipoedème.







Elle a commencé: « Un conseil que je vous donnerais est que la confiance vient avec l’âge. Je n’irais pas au magasin du coin sans maquillage quand j’étais plus jeune, maintenant vous me surprenez à peine avec. »

« Tout ce que j’ai toujours voulu dans ma vie, c’était d’être maigre, et il y a quelques années, je suis devenu vraiment très maigre … probablement dangereusement maigre. Je n’étais pas heureux et il y avait encore des choses que je voulais changer », a ajouté Shaughna.

La star de télé-réalité a dit plus tard à ses fans que son travail de seins était la «meilleure décision», leur disant: «Ils sont réels comme ils sont les miens, mais j’ai eu une augmentation mammaire il y a quatre ans.







« Je me suis fait faire mes seins chez MYA à Londres, et en 2017, ils étaient de 6 000 £. Meilleure décision que j’ai prise, j’adore mes t ** s maintenant! »

Au cours des derniers mois, Shaughna a pris la décision de pratiquer une liposuccion sur ses mollets après avoir reçu un diagnostic de lipœdème pathologique – une accumulation anormale de graisse dans les jambes.

Elle a payé pour un traitement privé car il n’est actuellement pas disponible sur le NHS – et a été ouverte sur son parcours avec les fans.







Répondant à une question sur le déroulement de ses séances, elle a déclaré: «Je me suis bien remis, je porte toujours mes collants de compression car ils me gardent au chaud et au chaud.

« Je vais faire une vidéo sur tout mon parcours lipoedème parce que je reçois tellement de questions. »

Shaughna a ensuite avoué qu’elle « avait hâte » de retourner au gymnase après le verrouillage du coronavirus pour « se tonifier ».

