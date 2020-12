Shaughna Phillips a parlé d’un incident où le sang coulait sur ses jambes en répétant pour le Real Full Monty On Ice.

La star de Love Island 2020, 26 ans, a subi une intervention chirurgicale sur ses mollets en septembre pour traiter son lipodème.

La condition voit une accumulation de cellules graisseuses qui peuvent causer de la douleur et des problèmes esthétiques.

Maintenant, Shaughna a expliqué comment l’opération avait eu un impact sur son apparition caritative sur Real Full Monty On Ice d’ITV.

S’adressant au Sun, Shaughna a révélé: «Le premier jour d’entraînement, je n’ai pas pu mettre mon pied dans ma botte.

«Il y avait du sang qui coulait sur mes lacets. J’avais tellement mal.

«Je patinais dans la mémoire de mon père donc il n’y avait aucune chance que je ne le fasse pas. De plus, je suis Bélier, ce n’est pas dans notre sang d’arrêter.







(Image: Instagram)



La beauté a également parlé de son « immense soulagement » qu’elle devait finalement être diagnostiquée après qu’un fan de Love Island l’ait contactée pour lui demander si elle avait la maladie.

Elle a ajouté à propos de ses jambes: « C’était ma plus grande insécurité. J’ai tellement plus confiance maintenant. »

Shaughna dit qu’il faudra du temps pour un rétablissement complet, mais elle est déjà satisfaite des résultats de la chirurgie.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



La star de télé-réalité note qu’elle pourrait avoir besoin d’un traitement supplémentaire si la maladie se réveille si elle tombe enceinte.

L’ancienne de Love Island participera à l’émission caritative The Real Full Monty On Ice qui la verra prendre la glace pour patiner – nue – pour sensibiliser le public à la recherche de signes de cancer sur votre corps.

Shaughna sera rejoint par Jake Quickenden, ancien élève de The X Factor, Chris Hughes, ancienne actrice d’Emmerdale Hayley Tamaddon et la légende du rugby gallois Gareth Thomas.







(Image: ITV)



Parmi les autres participants, citons l’icône de Loose Women et la chroniqueuse du Daily Mirror, Coleen Nolan, le Dr Zoe Williams de This Morning et l’actrice Linda Lusardi.

Nous avons hâte de voir comment cela se passe!

The Real Full Monty On Ice est diffusé sur ITV le lundi et mardi à 21h.

