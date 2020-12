Shaughna Phillips a révélé que sa bataille contre le lipo-œdème l’avait mise dans les décharges pendant la majorité de son passage à Love Island.

La star de télé-réalité, 26 ans, a récemment expliqué pourquoi elle avait opté pour la lipo sur les jambes et a admis que c’était pour lutter contre un problème de santé qui la laissait gênée.

Shaughna a expliqué qu’on lui avait diagnostiqué une maladie appelée lipoedème qui a conduit à une accumulation de cellules graisseuses dans ses jambes.

La beauté brune dit qu’elle a passé la plupart de son temps à l’émission de télé-réalité à succès d’ITV à pleurer au thérapeute à propos de son état, alors qu’elle parlait de sa lutte personnelle.







Elle a déclaré au Sun: «Quand je suis sortie de l’émission, j’ai reçu tous ces messages demandant si j’avais reçu un diagnostic de lipoedème.

« C’est effrayant de penser que si je n’avais pas découvert mon état et intervenu quand je l’ai fait, j’aurais simplement empiré progressivement et souffrir aussi. »

Shaughna a admis qu’elle se sentait déjà gênée avant son passage dans la série, révélant qu’elle avait empêché le mot «jambes» d’apparaître sur ses réseaux sociaux en raison de sa peur d’être trollée.







Et pendant son séjour dans la villa, elle a admis avoir pleuré au thérapeute et aux autres insulaires de la taille des jambes.

Elle a ajouté: «Quand je suis allée sur Love Island, j’ai passé beaucoup de temps à pleurer devant le thérapeute. J’étais entouré de ces jolies filles, et je me sentais comme la grosse fille de l’émission. «

Mais après avoir fait du lipo sur ses jambes en septembre, il est prudent de dire que Shaughna vit maintenant sa meilleure vie.







La star de télé-réalité a expliqué que c’était un soulagement d’apprendre son diagnostic car elle était gênée depuis son adolescence.

Shaughna a ensuite sollicité l’aide d’un chirurgien qui a réalisé une liposuccion sur ses mollets.

La bombe, qui a juré d’être ouverte avec ses fans au sujet de son opération, a parlé du processus dans une interview avec MailOnline.

«J’ai été diagnostiquée avec une condition quand je suis sortie de la villa, uniquement grâce à mes recherches», a-t-elle déclaré à la publication.







Dans une tentative de sensibilisation à la maladie, elle a ajouté: « La maladie s’appelle un lipœdème – cela peut arriver à n’importe quelle partie de votre corps mais pour moi c’était mes mollets. »

La star de la télévision est devenue célèbre lorsqu’elle est apparue dans la série d’hiver Love Island.

Bien que la star n’ait pas eu de chance en amour, elle a depuis continué à accumuler un énorme succès sur les réseaux sociaux et a même lancé sa propre collection de mode avec In The Style.

