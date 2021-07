Shatrughan Sinha révèle la vraie raison du rejet de ‘Sholay’, dit heureux qu’Amitabh Bachchan ait eu une grosse pause

Les jeunes et enthousiastes candidats à l’émission de téléréalité chantée de Sony Entertainment Television, « Indian Idol Season 12 », ont gardé le public captivé par leurs performances émouvantes. Et les épisodes étoilés, semaine après semaine, placent définitivement la barre plus haut.

Ce week-end, le spectacle est prêt à accueillir la légendaire star de Bollywood Shatrughan Sinha avec son épouse bien-aimée Poonam Sinha pour l’épisode spécial « Shatrughan et Poonam Sinha ». Les candidats seront vus montrer leur talent devant les invités bien-aimés et les juges Himesh Reshammiya, Sonu Kakkar et Anu Malik.

Au cours d’une plaisanterie engageante, le juge Himesh Reshammiya sera vu révéler des faits inconnus et des anecdotes sur le parcours cinématographique du célèbre acteur.

Lorsque Himesh Reshammiya lui a demandé quelle était la vraie raison pour laquelle il n’avait pas choisi ‘Sholay’, Shatrughan Sinha a déclaré : « Vous pouvez appeler cela une ‘erreur humaine’. Ramesh Sippy Saab faisait de grands films et il a fait Sholay qui est devenu a été salué par le cinéaste de renommée mondiale, Bharat Ratna et l’acteur oscarisé Late Satyajit Ray Saab qui ont le plus aimé ce film. »

Il a en outre ajouté: « Pendant ces périodes, je tournais en continu pour des films qui avaient deux héros et, d’une manière ou d’une autre, nous pouvons appeler cela une erreur humaine ou mes dates qui étaient un problème en raison duquel je ne pouvais pas signer le film Sholay. Je Je suis triste mais heureux en même temps qu’en raison de Sholay, l’icône nationale Amitabh Bachchan qui est mon cher ami a eu une si grande pause. »

En développant davantage, il a déclaré: « Certains rejets de films se produisent en raison de problèmes de dates. Même Amitabh Bachchan voulait faire » Kali Charan « mais il ne pouvait pas le faire pour une raison. C’est de nature générique. Même Rajesh Khanna, Shahrukh Khan, Salman Khan, Sunny Deol a dû rejeter les films pour plusieurs raisons. Sa nature habituelle est sage. »

Réalisé par Ramesh Sippy, Amitabh Bachchan, Dharmender, Hema Malini et Jaya Bachchan, le rôle principal « Sholay » tourne autour de la façon dont Thakur Baldev Singh (Sanjeev Kumar) engage les petits escrocs Jai (Big B) et Veeru (Dharmendra), pour se venger et apporter vers le bas dacoit Gabbar Singh (Amjad Khan).