Shatrughan Sinha a rejeté Sholay et a déclaré: « Je suis triste mais heureux qu’Amitabh Bachchan ait eu une grande pause »! | Nouvelles télévisées

New Delhi : l’actrice vétéran de Bollywood Shatrughan Sinha a conquis un million de cœurs grâce à ses performances exceptionnelles dans plusieurs films emblématiques. Lui et sa femme Poonam Sinha ont récemment honoré l’Indian Idol 12 et ont fait des révélations intéressantes sur l’émission.

«À cette époque, je tournais continuellement pour des films qui avaient deux héros et, d’une manière ou d’une autre, nous pouvons appeler cela une erreur humaine ou mes dates étaient un problème en raison duquel je ne pouvais pas signer le film Sholay. Je suis triste mais heureux en même temps qu’en raison de Sholay, l’icône nationale Amitabh Bachchan, qui est mon cher ami, a eu une si grande pause », aurait déclaré l’acteur après que Himesh Reshammiya l’ait interrogé sur le refus du film emblématique Sholay. .

«Certains rejets de films se produisent en raison de problèmes de date. Même Amitabh Bachchan voulait faire Kalichan mais il ne pouvait pas le faire pour une raison. C’est de nature générique, même Rajesh Khanna, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Sunny Deol ont dû rejeter les films pour plusieurs raisons », a-t-il ajouté.

Réalisé par Ramesh Sippy, Sholay mettait en vedette Sanjeev Kumar, Amitabh Bachchan, Dharmendra, Amjad Khan, Hema Malini et Jaya Bachchan dans les rôles principaux.

Il a également rappelé le moment où il s’est assoupi pendant la narration du scénario de Kalicharan de Subhash Ghai avec Reena Roy.

IANS a cité la star vétéran disant: « Un très bon ami à moi – un ami de la famille et le frère de sa femme – Subhash Ghai, qui était un nouveau venu à l’époque, m’a raconté le scénario de Kalicharan. Mais au milieu de la narration, Je me suis assoupi ! Bien que cela se soit produit, la vérité est que la narration du scénario a eu lieu vers 3 heures du matin et je venais de rentrer après avoir terminé trois à quatre quarts de travail. Au moment où je suis arrivé à la maison, il était déjà 2 heures du matin. Pourtant, Je me suis immédiatement rafraîchi et je l’ai rencontré à 4 heures précises. J’étais tellement fatigué que je me suis partiellement assoupi pendant la narration. Mais pendant le tournage de ce film, j’ai apporté tout mon soutien à Subhash Ghai et à part ce film j’en ai fait trois autres avec lui. »

L’épisode spécial de Shatrughan Sinha et de sa femme Poonam Sinha sur Indian Idol 12 sera diffusé ce week-end.