Shatrugan Sinha appelle Dilip Kumar « le dernier Moghol du cinéma », se demande pourquoi on ne lui a pas donné Bharat Ratna | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur Shatrugan Sinha est profondément attristé par le décès du légendaire acteur Dilip Kumar, mercredi 7 juillet. Kumar avait 98 ans et est considéré par beaucoup comme le premier acteur de méthode de Bollywood, qui a rendu populaire un style d’acteur réaliste et nuancé.

Shatrugan Sinha, qui a travaillé avec Kumar à Kranti, s’est rendu sur son compte Twitter pour partager sa profonde douleur face au décès de la légende. «Chagrin au-delà des mots sur le décès de notre thespian, légendaire, roi de la tragédie,« le meilleur des meilleurs »@TheDilipKumar. Une institution et une époque de l’histoire du cinéma indien sont terminées. Les prières et les pensées accompagnent la femme de substance, élégante #SairaBanu qui a perdu sa véritable âme sœur de plus de 50 ans. Que le Tout-Puissant donne toute la force pour supporter cette perte énorme et tragique. Repose en paix éternelle », a écrit l’acteur.

Shatrugan considère Dilip Kumar comme « le dernier Moghul du cinéma » et, dans une interview avec ETimes, se demande pourquoi il n’a pas reçu Bharat Ratna. « Je ne veux pas comparer Dilip saab à beaucoup d’autres qui ont reçu le prix prestigieux », a vanté Shatrugan.

Le comédien a reçu le Padma Bhushan en 1991, le Dadasaheb Phalke Award en 1994 et le Padma Vibhushan en 2015.

Parlant de Dilip Kumar, Raj Kapoor et Dev Anand, Sinha a partagé : « Le dernier Moghul du cinéma est parti. Nous avons perdu Raj Kapoor et Dev Anand en 1988 et 2011 respectivement, et attention, les blessures de ces pertes ne sont pas encore cicatrisées. Ces trois-là avaient de si fortes personnalités. Avec le décès de l’acteur le plus rare des rares Dilip Kumar, le spectacle continuera mais ne sera plus jamais le même. »

Shatrugan dit que Dilip Kumar, connu sous le nom de « roi de la tragédie » pour sa représentation spectaculaire d’un amoureux des stars dans les films, était un acteur polyvalent qui s’est incroyablement bien comporté dans tous les genres. « Il était un maître du timing. Et quand vous parlez de timing, cela veut dire comédie ; Dilip saab était tout aussi bon en comédie si vous avez vu ‘Azaad’ et ‘Ganga Jamuna’. pour n’en nommer que deux », raconte Sinha.

Dilip Kumar a été enterré mercredi 7 juillet à Juhu Qabristan avec tous les honneurs de l’État.