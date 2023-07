Shastri a "Vainqueur du Grand Chelem en vue" A Wimbledon. Pas Novak – Voir photo

L’ancien capitaine indien et ancien entraîneur Ravi Shastri a été aperçu en train de profiter d’un match de Wimbledon samedi. Shastri a également partagé des photos de sa sortie à Londres. « Le premier samedi, le toit fermé du court central est bondé et un vainqueur du Grand Chelem est en vue. @carlosalcaraz. Spécial comme toujours @Wimbledon », a légendé l’ancien skipper indien. Carlos Alcaraz disputait son match des 16es de finale du simple messieurs contre Nicolas Jarry sur le court central. Shastri est un fervent adepte de ce sport et ce n’est pas la première fois qu’il assiste à un match de Wimbledon à Londres.

Voir le post de Shastri de Wimbledon :

Le toit fermé du premier court central du samedi est plein à craquer et un vainqueur du Grand Chelem est en vue. @carlosalcaraz . Spécial comme toujours @Wimbledon pic.twitter.com/vGZZSfTyHB – Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) 8 juillet 2023

Ravi Shastri, qui a entraîné l’équipe indienne de cricket dans le passé, ne pense pas que le duo d’ouverture actuel de Rohit Sharma et Shubman sera utilisé par la direction lors de la Coupe du monde ODI 2023.

Le compte à rebours pour le méga événement a commencé avec l’Inde qui cherche à mettre fin à l’attente atroce d’un titre ICC, après en avoir remporté un en 2013. C’est sous la direction de MS Dhoni en 2011 que l’Inde a connu le succès pour la dernière fois dans le format 50-over. Cependant, il reste quelques différences entre les équipes indiennes en termes de type de frappeurs qui sont leurs dans l’équipe.

Avec KL Rahul blessé, Rohit et Gill ont été la paire d’ouverture incontournable de l’Inde dans les ODI. Mais, Shastri pense que ce couple n’obtiendrait pas le feu vert en Coupe du monde car aucun d’entre eux n’est gaucher.