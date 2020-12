Le chef vétéran du Congrès et député, le Dr Shashi Tharoor, était d’humeur candide samedi dernier lorsqu’il s’est adressé à un public largement queer en tant que conférencier principal lors de la deuxième édition en ligne du Rainbow Lit Fest.

Le festival, qui est la première et la plus grande célébration de la littérature et de l’art LGBTQIA en Inde, a accueilli le député, un allié queer, lors de son festival numérique de deux jours intitulé «Digital and One». Dans une conversation avec l’auteur et directeur du festival Sharif D Rangnekar, Tharoor a déclaré que l’Inde avait toujours été une nation amicale queer.

Dans la conversation en roue libre, Tharoor a parlé de la nécessité de normaliser les identités queer, la représentation queer en politique et de la nécessité d’une loi anti-discrimination qui n’interdit pas seulement la discrimination fondée sur le sexe, mais protège toutes les minorités.

Politique queer

Tharoor a estimé que si la représentation politique était importante, tout effort de ce type devait être parfaitement adapté aux réalités politiques de l’Inde. Il a souligné l’importance des partis politiques dans un système parlementaire comme en Inde, soulignant le fait que les dirigeants politiques ayant une cause singulière pourraient ne pas être en mesure de remporter des élections dans un pays aussi divers que l’Inde.

À cet égard, le député, qui en 2015 avait déposé sans succès un projet de loi d’initiative parlementaire à la Chambre visant à décriminaliser les relations sexuelles consensuelles entre adultes du même sexe, a déclaré qu’au lieu de former exclusivement des partis politiques LGBTQIA, la communauté pourrait en bénéficier davantage en créant un groupe de pression qui influence la politique et la législation.

L’auteur de «Inglorious Empire», cependant, ne s’est pas opposé à ce que les dirigeants de la communauté queer rejoignent les partis politiques de leur choix.

En avril 2017, le député avait présenté le « projet de loi contre la discrimination et l’égalité » dans le Lok Sabha dans une nouvelle tentative de dépénaliser les rencontres homosexuelles afin de donner des droits constitutionnels aux homosexuels.

Réitérant la nécessité du projet de loi, Tharoor a estimé qu’il était essentiel pour l’Inde de proposer un principe d’antidiscrimination afin de sauver le pays de l’embarras international car la plupart des démocraties libérales occidentales avaient décriminalisé l’homosexualité il y a des décennies et ont même permis le mariage ou l’union civile. droits aux personnes queer.

« Choisissez vos batailles »

Malgré la décriminalisation de l’article 377 en 2019, la communauté LGBTQIA en Inde continue de souffrir de stigmatisation, de discrimination et de préjugés, que ce soit sous la forme de lois sur l’héritage refusant les partenaires de même sexe, le déni des droits au mariage. Répondant à la question, Tharoor a déclaré que les tribunaux étaient le seul moyen.

Tharoor a estimé que le gouvernement actuel était susceptible de s’opposer au mariage homosexuel et s’est demandé si, dans l’environnement actuel, la lutte pour le mariage homosexuel est celle que la communauté peut gagner. Gardant à l’esprit les défis, Tharoor a déclaré: « Choisissez vos batailles avec sagesse ».

Le député a cependant affirmé qu’il est du devoir de nos législatures et tribunaux indiens « d’affirmer une Inde pluraliste qui intègre toutes les identités de notre pays, de peur que nous ne compromettions la liberté d’identité et la liberté d’expression qui est l’épine dorsale de notre démocratie. « .

Vous pouvez voir l’interview complète ici.