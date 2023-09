Shashi Tharoor salue les négociations du Sherpa du G20 avec la Russie et la Chine

Le chef du Congrès, Shashi Tharoor, a félicité samedi le sherpa indien du G20, Amitabh Kant, pour ses « négociations » avec la Chine et la Russie visant à parvenir à un consensus sur un communiqué conjoint des dirigeants du G20 sur la position du bloc sur la guerre en Ukraine. S’adressant à son compte officiel X (anciennement connu sous le nom de Twitter), le député de Lok Sabha du Kerala a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment de fierté » pour l’Inde au G20.

« Bravo Amitabh Kant ! On dirait que l’IFS a perdu un as de la diplomatie lorsque vous avez opté pour l’IAS », a déclaré M. Tharoor, et a tagué un article de NDTV sur M. Kant.

Bien joué@amitabhk87! On dirait que l’IFS a perdu un as de la diplomatie lorsque vous avez opté pour l’IAS ! « Les négociations avec la Russie et la Chine n’ont abouti qu’hier soir au projet final », a déclaré le sherpa indien du G20 à propos du consensus sur la « Déclaration de Delhi ».

Un moment de fierté pour l’Inde au G20 ! https://t.co/9M0ki7appY – Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 9 septembre 2023

Plus tôt samedi, M. Kant, un officier de l’IAS du Kerala Cadre de 1980, s’est entretenu avec NDTV et a déclaré que près de 200 heures de « négociations non-stop » étaient nécessaires pour garantir un communiqué conjoint des dirigeants du G20 divisés sur la position du groupe sur la guerre de la Russie contre Ukraine. Il a déclaré que la déclaration était le résultat de plusieurs séries de négociations – depuis les discussions avec les économies en développement sur l’impact économique de la guerre jusqu’aux réunions bilatérales avec la Russie et la Chine – et que le consensus n’a été atteint que tard dans la nuit de vendredi.

M. Kant, ancien dirigeant de Niti Aayog, a également déclaré que la clé était de « travailler en partenariat avec les sherpas » et qu’il s’agissait d’un effort conjoint des marchés émergents – menés par l’Inde, le Brésil, l’Afrique du Sud et l’Indonésie, et plus tard le Mexique, la Turquie et l’Indonésie. L’Arabie Saoudite – qui a fait pression sur les pays du G7 et les a amenés à la table des négociations.

« (Il y a eu) près de 200 heures de négociations non-stop… le paragraphe de Bali était tombé en panne et nous avons lutté pendant neuf mois. Puis, lors d’une réunion, j’ai pris un écran simple et j’ai griffonné 15 principes de base que nous devions suivre. Tous les sherpas se sont ensuite joints à nous et ont donné leur point de vue », a déclaré le sherpa indien du G20.

« Sur cette base, nous avons créé une première ébauche… personne ne s’attendait vraiment à ce que nous parvenions à un consensus. La première ébauche a déclenché un certain nombre de réactions… les gens étaient pessimistes quant à la possibilité que nous puissions tous parvenir à un consensus sur la Russie et l’Ukraine, car Les forums multilatéraux à travers le monde n’y sont pas parvenus », a-t-il ajouté.

« Depuis la première version, nous sommes passés à une deuxième… et à une troisième. Après cela, je pense que ce qui a aidé, ce sont les réunions bilatérales avec chaque pays », a déclaré M. Kant à NDTV.

« L’important était de tracer les lignes rouges de chaque nation », a-t-il déclaré.