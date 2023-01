Shashi Tharoor réagit en laissant une application écrite dans son style à l’aide de l’IA

Remerciez la technologie de rendre nos vies beaucoup plus faciles que nous n’aurions jamais pu l’imaginer. Qui aurait pensé qu’un jour nous pourrions demander à un chatbot IA de nous écrire un congé ? Pourtant, nous y sommes. Cet homme sur Twitter a demandé à ChatGPT de lui écrire un congé car il “ne ressentait pas les vibrations”. Sa petite instruction au chatbot était de le produire dans le style de Shashi Tharoor. Les résultats sont trop hilarants pour être négligés. “Les vibrations, chers collègues, ne sont pas tout à fait correctes aujourd’hui”, avait écrit ChatGPT. Il résumait parfaitement le congé en écrivant «Je vous implore de comprendre ma situation difficile, car les vibrations sont une maîtresse inconstante, et on ne sait jamais quand elles peuvent s’aggraver. Adieu, mes amis, et prenez soin de vous.

Avec un congé aussi hilarant que celui-ci, l'auteur et député Shashi Tharoor a dû réagir. Préparez-vous à une réaction encore plus hilarante de l'homme lui-même. "Hilarant. Mais je ne me vois vraiment pas écrire quelque chose d'aussi ridicule ! il avait tweeté.

Confus sur le mot “Jejune”, le chaos s’est ensuivi parmi les utilisateurs des médias sociaux. Certains ont eu la gentillesse de prendre une capture d’écran de la définition du mot et de la partager avec leurs collègues utilisateurs de Twitter. D’autres ont exprimé leur doute directement à l’homme qui l’a causé. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Monsieur, vous êtes la raison pour laquelle je conserve toujours mon dictionnaire anglais Oxford que j’ai acheté en 2010.”

Un autre tweet disait: “Monsieur, veuillez vous assurer que vos tweets sont intégrés avec un lien vers un dictionnaire en ligne.”

“Les serveurs ChatGPT sont des modèles de formation occupés pour le mot jejune. Veuillez vous connecter quelques heures après que le bot a appris et offre une plus grande précision », a tweeté un autre utilisateur.

Il semble que Shashi Tharoor n’ait pas toujours le dessus. Bien sûr, il est difficile de l’égaler en termes de vocabulaire et d’esprit, mais l’art de haute technologie laisse même l’estimable auteur confus. Ainsi, lorsqu’il est tombé sur l’art des super-héros tristes de DC et Marvel au Kerala, Tharoor a exprimé sa confusion. Son enquête sur le contexte et une explication de ce qu’ils représentent

Vérifiez le ici:

Inutile de dire que les utilisateurs des médias sociaux ont passé un moment de gala avec la rare opportunité de confondre l’auteur.

